12 января 2024

В ХМАО набирает популярность новый тренд в дизайне квартир

У жителей ХМАО стало популярно смешение стилей в интерьере жилья
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство многоквартирного дома на Уктусе. Екатеринбург, спальня, новая квартира
Среди югорчан актуален тренд на использование нескольких современных стилей в интерьере Фото:

У жителей ХМАО стало популярно оформление квартир, сочетающие в себе несколько современных стилей интерьера. И среди прочего югорчане избавляются от люстр. Об актуальных трендах журналисту URA.RU рассказал дизайнер из Сургута Кирилл Бондарев.

«Минимализм, лофт, сканди и какие-то более мелкие направления. Ведь в чистом виде эти стили сложно адаптировать для типовых планировок многоквартирных домов. Кроме того, у заказчиков есть запрос на единое пространство кухни — гостиной, поэтому зачастую перепланировки проектируются именно в этом направлении», — пояснил дизайнер.

По словам Бондарева, в современных интерьерах часто используется декоративная штукатурка в сочетании с монохромной отделкой всего помещения и акцентами, расставленными с помощью мебели и аксессуаров. Также современное освещение — это меньше люстр, больше встроенного света. А из нововведений по части материалов — керамогранит из Индии, ставший хорошей альтернативой искусственному камню ушедших европейских производителей.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО стали популярны загородные дома в стиле A-Frame. Риелтор из Сургута Денис Кравцов рассказывал агентству, что югорчане отдают предпочтения зданиям с панорамным остеклением. А по словам строительного эксперта и директора «СРО „ОПУС“» Сергея Чабана, рост популярности «загородки» является общероссийском трендом.

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У жителей ХМАО стало популярно оформление квартир, сочетающие в себе несколько современных стилей интерьера. И среди прочего югорчане избавляются от люстр. Об актуальных трендах журналисту URA.RU рассказал дизайнер из Сургута Кирилл Бондарев. «Минимализм, лофт, сканди и какие-то более мелкие направления. Ведь в чистом виде эти стили сложно адаптировать для типовых планировок многоквартирных домов. Кроме того, у заказчиков есть запрос на единое пространство кухни — гостиной, поэтому зачастую перепланировки проектируются именно в этом направлении», — пояснил дизайнер. По словам Бондарева, в современных интерьерах часто используется декоративная штукатурка в сочетании с монохромной отделкой всего помещения и акцентами, расставленными с помощью мебели и аксессуаров. Также современное освещение — это меньше люстр, больше встроенного света. А из нововведений по части материалов — керамогранит из Индии, ставший хорошей альтернативой искусственному камню ушедших европейских производителей. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО стали популярны загородные дома в стиле A-Frame. Риелтор из Сургута Денис Кравцов рассказывал агентству, что югорчане отдают предпочтения зданиям с панорамным остеклением. А по словам строительного эксперта и директора «СРО „ОПУС“» Сергея Чабана, рост популярности «загородки» является общероссийском трендом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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