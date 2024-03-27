Собянин: пострадавшим при теракте в «Крокусе» выплатили больше 215 млн рублей

Пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле» направили более 215 миллионов рублей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Свыше 215 млн рублей направили на помощь пострадавшим и семьям погибших московские рестораны и предприятия торговли», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он добавил, что огромную помощь оказал столичный бизнес. Кроме того, более 20 миллионов рублей направили на помощь жители Москвы через благотворительные сервисы.
По словам мэра, из московских больниц после теракта в «Крокусе» выписаны уже 34 человека, на лечении находятся 60. Больше 7,7 тысячи человек сдали для пострадавших донорскую кровь, отметил Собянин.
22 марта, в «Крокус Сити Холле» произошел теракт: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. В результате погибли 139 человек, пострадали — 182.
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Пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле» направили более 215 миллионов рублей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Свыше 215 млн рублей направили на помощь пострадавшим и семьям погибших московские рестораны и предприятия торговли», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он добавил, что огромную помощь оказал столичный бизнес. Кроме того, более 20 миллионов рублей направили на помощь жители Москвы через благотворительные сервисы. По словам мэра, из московских больниц после теракта в «Крокусе» выписаны уже 34 человека, на лечении находятся 60. Больше 7,7 тысячи человек сдали для пострадавших донорскую кровь, отметил Собянин. 22 марта, в «Крокус Сити Холле» произошел теракт: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. В результате погибли 139 человек, пострадали — 182.