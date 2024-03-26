26 марта 2024

Как в ХМАО оформить сертификат школьника на путешествие

Школьники из ХМАО могут съездить в бесплатное путешествие по региону
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Помывка памятников. Пермь, школьный автобус, наследники победы, экскурсия школьникам
Сертификатом школьника на путешествие по ХМАО могут воспользоваться ученики 5-9 классов Фото:

В Югре с 1 апреля стартует прием заявок на оформление социальных сертификатов на путешествие для школьников с 5 по 9 класс. Туроператоры округа создают специальные программы, благодаря которым дети смогут бесплатно изучать регион. О том, как работает эта мера поддержки, в прямом эфире ЦУР Югры рассказал директор департамента промышленности ХМАО Кирилл Зайцев.

Как оформить сертификат?

  • Зайти в раздел «Туризм» на портале социальных услуг ХМАО;
  • Перейти к оформлению социального сертификата;
  • Заполнить форму заявки;
  • Ждать уведомления об одобрении.

Внимание! В случае некорректного заполнения данных в заявке, или несоответствия ребенка указанной возрастной категории, в оформлении сертификата будет отказано.

После получения социального сертификата, родители в течение 12 дней могут выбрать туристическую программу для ребенка. Дальнейшее взаимодействие происходит непосредственно с туроператором: заключается договор, уточняются даты поездки и место сбора. Действовать сертификаты будут до 16 декабря.

Кто может оформить сертификат?

Получить социальный сертификат можно только на школьника 5-9 класса. На одного ребенка можно оформить только один социальный сертификат. Это может сделать родитель или законный представитель ребенка.

В 2024 году для югорчан подготовлено 5120 социальных сертификатов, которые будут профинансированы из регионального бюджета. Финансовая нагрузка на родителей может лечь лишь в вопросе транспортировки ребенка к началу туристического маршрута.

Важно! В этом году школьникам Белоярского и Березовского районов, за счет регионального бюджета, будут компенсировать стоимость авиаперелета в Ханты-Мансийск и обратно. Такая мера принята для поддержки детей из труднодоступных территорий ХМАО.

Какие туристические программы предлагают школьникам?

Самыми востребованными маршрутами среди югорчан являются туры в крупные города Югры: Ханты-Мансийск, Сургут и Когалым. Большой популярностью у школьников пользуются экскурсионные программы в этнографические музеи, конно-спортивные школы, промышленные предприятия, интерактивные выставки, а также мастер-классы и квесты. Ожидается, что в этом году к выбору будет около 40 разнообразных туристических программ.

Кто сопровождает детей в турах?

Школьников могут сопровождать как учителя, так и родители. При этом должно соблюдаться условие, при котором на 10 детей должен быть один взрослый. Также по всему маршруту группу обязательно сопровождает представитель туроператора.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Югре с 1 апреля стартует прием заявок на оформление социальных сертификатов на путешествие для школьников с 5 по 9 класс. Туроператоры округа создают специальные программы, благодаря которым дети смогут бесплатно изучать регион. О том, как работает эта мера поддержки, в прямом эфире ЦУР Югры рассказал директор департамента промышленности ХМАО Кирилл Зайцев. Внимание! В случае некорректного заполнения данных в заявке, или несоответствия ребенка указанной возрастной категории, в оформлении сертификата будет отказано. После получения социального сертификата, родители в течение 12 дней могут выбрать туристическую программу для ребенка. Дальнейшее взаимодействие происходит непосредственно с туроператором: заключается договор, уточняются даты поездки и место сбора. Действовать сертификаты будут до 16 декабря. Получить социальный сертификат можно только на школьника 5-9 класса. На одного ребенка можно оформить только один социальный сертификат. Это может сделать родитель или законный представитель ребенка. В 2024 году для югорчан подготовлено 5120 социальных сертификатов, которые будут профинансированы из регионального бюджета. Финансовая нагрузка на родителей может лечь лишь в вопросе транспортировки ребенка к началу туристического маршрута. Важно! В этом году школьникам Белоярского и Березовского районов, за счет регионального бюджета, будут компенсировать стоимость авиаперелета в Ханты-Мансийск и обратно. Такая мера принята для поддержки детей из труднодоступных территорий ХМАО. Самыми востребованными маршрутами среди югорчан являются туры в крупные города Югры: Ханты-Мансийск, Сургут и Когалым. Большой популярностью у школьников пользуются экскурсионные программы в этнографические музеи, конно-спортивные школы, промышленные предприятия, интерактивные выставки, а также мастер-классы и квесты. Ожидается, что в этом году к выбору будет около 40 разнообразных туристических программ. Школьников могут сопровождать как учителя, так и родители. При этом должно соблюдаться условие, при котором на 10 детей должен быть один взрослый. Также по всему маршруту группу обязательно сопровождает представитель туроператора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...