Как в ХМАО оформить сертификат школьника на путешествие

В Югре с 1 апреля стартует прием заявок на оформление социальных сертификатов на путешествие для школьников с 5 по 9 класс. Туроператоры округа создают специальные программы, благодаря которым дети смогут бесплатно изучать регион. О том, как работает эта мера поддержки, в прямом эфире ЦУР Югры рассказал директор департамента промышленности ХМАО Кирилл Зайцев.
Как оформить сертификат?
- Зайти в раздел «Туризм» на портале социальных услуг ХМАО;
- Перейти к оформлению социального сертификата;
- Заполнить форму заявки;
- Ждать уведомления об одобрении.
Внимание! В случае некорректного заполнения данных в заявке, или несоответствия ребенка указанной возрастной категории, в оформлении сертификата будет отказано.
После получения социального сертификата, родители в течение 12 дней могут выбрать туристическую программу для ребенка. Дальнейшее взаимодействие происходит непосредственно с туроператором: заключается договор, уточняются даты поездки и место сбора. Действовать сертификаты будут до 16 декабря.
Кто может оформить сертификат?
Получить социальный сертификат можно только на школьника 5-9 класса. На одного ребенка можно оформить только один социальный сертификат. Это может сделать родитель или законный представитель ребенка.
В 2024 году для югорчан подготовлено 5120 социальных сертификатов, которые будут профинансированы из регионального бюджета. Финансовая нагрузка на родителей может лечь лишь в вопросе транспортировки ребенка к началу туристического маршрута.
Важно! В этом году школьникам Белоярского и Березовского районов, за счет регионального бюджета, будут компенсировать стоимость авиаперелета в Ханты-Мансийск и обратно. Такая мера принята для поддержки детей из труднодоступных территорий ХМАО.
Какие туристические программы предлагают школьникам?
Самыми востребованными маршрутами среди югорчан являются туры в крупные города Югры: Ханты-Мансийск, Сургут и Когалым. Большой популярностью у школьников пользуются экскурсионные программы в этнографические музеи, конно-спортивные школы, промышленные предприятия, интерактивные выставки, а также мастер-классы и квесты. Ожидается, что в этом году к выбору будет около 40 разнообразных туристических программ.
Кто сопровождает детей в турах?
Школьников могут сопровождать как учителя, так и родители. При этом должно соблюдаться условие, при котором на 10 детей должен быть один взрослый. Также по всему маршруту группу обязательно сопровождает представитель туроператора.
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