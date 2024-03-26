Как в ХМАО оформить сертификат школьника на путешествие

Школьники из ХМАО могут съездить в бесплатное путешествие по региону

27 марта 2024 в 13:25 Размер текста - 17 +

Сертификатом школьника на путешествие по ХМАО могут воспользоваться ученики 5-9 классов Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Югре с 1 апреля стартует прием заявок на оформление социальных сертификатов на путешествие для школьников с 5 по 9 класс. Туроператоры округа создают специальные программы, благодаря которым дети смогут бесплатно изучать регион. О том, как работает эта мера поддержки, в прямом эфире ЦУР Югры рассказал директор департамента промышленности ХМАО Кирилл Зайцев. Как оформить сертификат? Зайти в раздел «Туризм» на портале социальных услуг ХМАО;

Перейти к оформлению социального сертификата;

Заполнить форму заявки;

Ждать уведомления об одобрении. Внимание! В случае некорректного заполнения данных в заявке, или несоответствия ребенка указанной возрастной категории, в оформлении сертификата будет отказано. После получения социального сертификата, родители в течение 12 дней могут выбрать туристическую программу для ребенка. Дальнейшее взаимодействие происходит непосредственно с туроператором: заключается договор, уточняются даты поездки и место сбора. Действовать сертификаты будут до 16 декабря. Кто может оформить сертификат? Получить социальный сертификат можно только на школьника 5-9 класса. На одного ребенка можно оформить только один социальный сертификат. Это может сделать родитель или законный представитель ребенка. В 2024 году для югорчан подготовлено 5120 социальных сертификатов, которые будут профинансированы из регионального бюджета. Финансовая нагрузка на родителей может лечь лишь в вопросе транспортировки ребенка к началу туристического маршрута. Важно! В этом году школьникам Белоярского и Березовского районов, за счет регионального бюджета, будут компенсировать стоимость авиаперелета в Ханты-Мансийск и обратно. Такая мера принята для поддержки детей из труднодоступных территорий ХМАО. Какие туристические программы предлагают школьникам? Самыми востребованными маршрутами среди югорчан являются туры в крупные города Югры: Ханты-Мансийск, Сургут и Когалым. Большой популярностью у школьников пользуются экскурсионные программы в этнографические музеи, конно-спортивные школы, промышленные предприятия, интерактивные выставки, а также мастер-классы и квесты. Ожидается, что в этом году к выбору будет около 40 разнообразных туристических программ. Кто сопровождает детей в турах? Школьников могут сопровождать как учителя, так и родители. При этом должно соблюдаться условие, при котором на 10 детей должен быть один взрослый. Также по всему маршруту группу обязательно сопровождает представитель туроператора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Югре с 1 апреля стартует прием заявок на оформление социальных сертификатов на путешествие для школьников с 5 по 9 класс. Туроператоры округа создают специальные программы, благодаря которым дети смогут бесплатно изучать регион. О том, как работает эта мера поддержки, в прямом эфире ЦУР Югры рассказал директор департамента промышленности ХМАО Кирилл Зайцев. Внимание! В случае некорректного заполнения данных в заявке, или несоответствия ребенка указанной возрастной категории, в оформлении сертификата будет отказано. После получения социального сертификата, родители в течение 12 дней могут выбрать туристическую программу для ребенка. Дальнейшее взаимодействие происходит непосредственно с туроператором: заключается договор, уточняются даты поездки и место сбора. Действовать сертификаты будут до 16 декабря. Получить социальный сертификат можно только на школьника 5-9 класса. На одного ребенка можно оформить только один социальный сертификат. Это может сделать родитель или законный представитель ребенка. В 2024 году для югорчан подготовлено 5120 социальных сертификатов, которые будут профинансированы из регионального бюджета. Финансовая нагрузка на родителей может лечь лишь в вопросе транспортировки ребенка к началу туристического маршрута. Важно! В этом году школьникам Белоярского и Березовского районов, за счет регионального бюджета, будут компенсировать стоимость авиаперелета в Ханты-Мансийск и обратно. Такая мера принята для поддержки детей из труднодоступных территорий ХМАО. Самыми востребованными маршрутами среди югорчан являются туры в крупные города Югры: Ханты-Мансийск, Сургут и Когалым. Большой популярностью у школьников пользуются экскурсионные программы в этнографические музеи, конно-спортивные школы, промышленные предприятия, интерактивные выставки, а также мастер-классы и квесты. Ожидается, что в этом году к выбору будет около 40 разнообразных туристических программ. Школьников могут сопровождать как учителя, так и родители. При этом должно соблюдаться условие, при котором на 10 детей должен быть один взрослый. Также по всему маршруту группу обязательно сопровождает представитель туроператора.