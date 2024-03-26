Аналитики назвали стоимость самого дорогого перелета из Перми

Самые дорогие авиабилеты из Перми стоят 700 тысяч рублей

27 марта 2024 в 11:18 Размер текста - 17 +

Самые дорогой перелет пермяки совершили в Таиланд Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В 2024 году самый дорогой перелет из Перми обошелся в 697,4 тысяч рублей. Такую стоимость туристы заплатили за путешествие на рейсе Пермь — Пхукет — Пермь. «С января по март 2024 года дороже всего обошелся перелет из Перми на Пхукет и обратно. В заказ стоимостью 694,7 тыс. руб. входили два билета бизнес-класса», — пишет «РБК Пермь» со ссылкой на сервис OneTwoTrip. На втором месте по дороговизне оказалась поездка в Стамбул и обратно. За четыре билета пермяки заплатили 445,4 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает перелет на Гоа. За три билета пришлось отдать 239 тысяч рублей. Все перелеты были в бизнес-классе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2024 году самый дорогой перелет из Перми обошелся в 697,4 тысяч рублей. Такую стоимость туристы заплатили за путешествие на рейсе Пермь — Пхукет — Пермь. «С января по март 2024 года дороже всего обошелся перелет из Перми на Пхукет и обратно. В заказ стоимостью 694,7 тыс. руб. входили два билета бизнес-класса», — пишет «РБК Пермь» со ссылкой на сервис OneTwoTrip. На втором месте по дороговизне оказалась поездка в Стамбул и обратно. За четыре билета пермяки заплатили 445,4 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает перелет на Гоа. За три билета пришлось отдать 239 тысяч рублей. Все перелеты были в бизнес-классе.