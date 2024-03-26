26 марта 2024

Аналитики назвали стоимость самого дорогого перелета из Перми

Самые дорогие авиабилеты из Перми стоят 700 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Прессконференция с участием губернатора в аэропорту. Пермь, пассажир, аэропорт большое савино, табло вылета
Самые дорогой перелет пермяки совершили в Таиланд Фото:

В 2024 году самый дорогой перелет из Перми обошелся в 697,4 тысяч рублей. Такую стоимость туристы заплатили за путешествие на рейсе Пермь — Пхукет — Пермь.

«С января по март 2024 года дороже всего обошелся перелет из Перми на Пхукет и обратно. В заказ стоимостью 694,7 тыс. руб. входили два билета бизнес-класса», — пишет «РБК Пермь» со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

На втором месте по дороговизне оказалась поездка в Стамбул и обратно. За четыре билета пермяки заплатили 445,4 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает перелет на Гоа. За три билета пришлось отдать 239 тысяч рублей. Все перелеты были в бизнес-классе.

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В 2024 году самый дорогой перелет из Перми обошелся в 697,4 тысяч рублей. Такую стоимость туристы заплатили за путешествие на рейсе Пермь — Пхукет — Пермь. «С января по март 2024 года дороже всего обошелся перелет из Перми на Пхукет и обратно. В заказ стоимостью 694,7 тыс. руб. входили два билета бизнес-класса», — пишет «РБК Пермь» со ссылкой на сервис OneTwoTrip. На втором месте по дороговизне оказалась поездка в Стамбул и обратно. За четыре билета пермяки заплатили 445,4 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает перелет на Гоа. За три билета пришлось отдать 239 тысяч рублей. Все перелеты были в бизнес-классе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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