Американец проверил цены в Екатеринбурге, поразившие Такера Карлсона в Москве

Гражданин США, побывавший по рабочим делам в Екатеринбурге, решил своими глазами увидеть цены и ассортимент в российских магазинах, которые так поразили месяц назад его соотечественника, журналиста Такера Карлсона в Москве. Мужчина тоже был удивлен стоимостью и выбором продуктов на Урале. О его впечатлениях URA.RU рассказал один из сопровождающих, екатеринбуржец Алексей Петров.
«Наш американский партнер рассказал, что у него на родине интервью Карлсона с российским президентом Владимиром Путиным произвело эффект разорвавшейся бомбы. Люди бросились в магазины, чтобы убедиться, что товары, о которых рассказал журналист, стоят именно столько, многие даже делали селфи. Наш же товарищ по делам прилетел в Екатеринбург и решил тут проверить — прав Карлсон или не прав. Он прошелся почти по тем же местам, что и Карлсон в Москве», — рассказал Петров.
Так, американец побывал в одном известном продуктовом гипермаркете — той же сети, что в свое время выбрал репортер. Цены и ассортимент его удивили. Потом он побывал в строительном магазине, поскольку в Америке ведет строительный бизнес.
«Там его просто ждал шок. Сказал, что и выбор, и качество товаров намного больше и лучше, чем в США. Удивлялся, мол как это так: у вас в России санкции, а прилавки ломятся от изобилия», — передает впечатления иностранца Петров.
Так же, как Карлсон в Москве, американец спустился в Екатеринбурге в метро, оно его восхитило и чистотой, и архитектурой. Попутешествовал бизнесмен и по небольшим городкам Свердловской области и отметил большое количество большегрузов и фур на дорогах. Это убедило иностранца в том, что экономика России в целом и региона в частности активно развивается.
В феврале Такер Карлсон провел интервью с Путиным, которое до сих пор активно обсуждается в России и за рубежом. После беседы с президентом журналист отдельно рассказывал, что ему очень понравилось в Москве. Он уверял, что по красоте российская столица не сравнится ни с одним американским мегаполисом.
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