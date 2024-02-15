Карлсон пришел в шок от цен в российском продуктовом магазине

Карлсон удивился ценам на российские продукты, закупившись на 100 долларов

15 февраля 2024 в 14:07 Размер текста - 17 +

Такер Карлсон приятно удивился ценами на российские продукты Фото: Пресс-служба президента РФ новость из сюжета Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону Американский журналист Такер Карлсон во время своего визита в Россию посетил продуктовый магазин и оказался в приятном смысле поражен ценами на продукты. Он закупился примерно на 100 долларов. В рублях это около 9 тысяч. При этом журналист ожидал, что корзина обойдется ему примерно в четыре раза дороже. «Мы гадали, сколько это примерно будет нам стоить. Мы складывали продукты в корзину с расчетом, если бы их ели в течение недели. И у нас у всех предположительно выходило 400 долларов. У меня вышло 100 долларов», — подчеркнул Такер Карлсон. Он подытожил, что после посещения России американцы должны «радикализироваться» против своего государства, потому что в стране, которую в США воспринимают как рассадник коррупции и «центр зла», цены на продукты дешевле, чем в Штатах. Однако в своем репортаже Карлсон не учел текущий валютный курс. Такер Карлсон прибыл в Москву, чтобы взять интервью у российского президента Владимира Путина. После журналист начал гулять по столице. Он уже заявил, что московское метро лучше всего, что когда-либо было построено в США.

Американский журналист Такер Карлсон во время своего визита в Россию посетил продуктовый магазин и оказался в приятном смысле поражен ценами на продукты. Он закупился примерно на 100 долларов. В рублях это около 9 тысяч. При этом журналист ожидал, что корзина обойдется ему примерно в четыре раза дороже. «Мы гадали, сколько это примерно будет нам стоить. Мы складывали продукты в корзину с расчетом, если бы их ели в течение недели. И у нас у всех предположительно выходило 400 долларов. У меня вышло 100 долларов», — подчеркнул Такер Карлсон. Он подытожил, что после посещения России американцы должны «радикализироваться» против своего государства, потому что в стране, которую в США воспринимают как рассадник коррупции и «центр зла», цены на продукты дешевле, чем в Штатах. Однако в своем репортаже Карлсон не учел текущий валютный курс. Такер Карлсон прибыл в Москву, чтобы взять интервью у российского президента Владимира Путина. После журналист начал гулять по столице. Он уже заявил, что московское метро лучше всего, что когда-либо было построено в США.