Губернатор Махонин созвал антитеррористическую комиссию по проблеме мигрантов

Губернатор Пермского Дмитрий Махонин на заседании регионального правительства поручил созвать антитеррористическую комиссию. На ней он намерен обсудить ситуацию с мигрантами в Прикамье.
«Прошу подготовить на следующей неделе проведение антитеррористической комиссии. Поговорим о работе миграционного центра, контроле работы с мигрантами, обсудим вопросы обучения их русскому языку и вообще, как они перемещаются в рамках региона», — обратился Махонин к министру территориальной безопасности Виктору Батмазову, передает корреспондент URA.RU.
Поручение губернатор связал с терактом, который произошел в подмосковном «Крокус Сити Холле», где в результате вооруженного нападения погибли более 130 человек. Докладывая о мерах безопасности в Пермском крае глава минтербеза отметил, что силовые ведомства находятся в постоянной готовности.
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