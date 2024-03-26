Губернатор Махонин созвал антитеррористическую комиссию по проблеме мигрантов

27 марта 2024 в 11:44 Размер текста - 17 +

Вопросы мигрантов в Пермском крае будет решать антитеррористическая комиссия Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Пермского Дмитрий Махонин на заседании регионального правительства поручил созвать антитеррористическую комиссию. На ней он намерен обсудить ситуацию с мигрантами в Прикамье. «Прошу подготовить на следующей неделе проведение антитеррористической комиссии. Поговорим о работе миграционного центра, контроле работы с мигрантами, обсудим вопросы обучения их русскому языку и вообще, как они перемещаются в рамках региона», — обратился Махонин к министру территориальной безопасности Виктору Батмазову, передает корреспондент URA.RU. Поручение губернатор связал с терактом, который произошел в подмосковном «Крокус Сити Холле», где в результате вооруженного нападения погибли более 130 человек. Докладывая о мерах безопасности в Пермском крае глава минтербеза отметил, что силовые ведомства находятся в постоянной готовности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Пермского Дмитрий Махонин на заседании регионального правительства поручил созвать антитеррористическую комиссию. На ней он намерен обсудить ситуацию с мигрантами в Прикамье. «Прошу подготовить на следующей неделе проведение антитеррористической комиссии. Поговорим о работе миграционного центра, контроле работы с мигрантами, обсудим вопросы обучения их русскому языку и вообще, как они перемещаются в рамках региона», — обратился Махонин к министру территориальной безопасности Виктору Батмазову, передает корреспондент URA.RU. Поручение губернатор связал с терактом, который произошел в подмосковном «Крокус Сити Холле», где в результате вооруженного нападения погибли более 130 человек. Докладывая о мерах безопасности в Пермском крае глава минтербеза отметил, что силовые ведомства находятся в постоянной готовности.