26 марта 2024

Губернатор Махонин созвал антитеррористическую комиссию по проблеме мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Трудовые мигранты в "Испанских кварталах" и Новой Москве. Москва, мигранты, гастарбайтеры
Вопросы мигрантов в Пермском крае будет решать антитеррористическая комиссия Фото:

Губернатор Пермского Дмитрий Махонин на заседании регионального правительства поручил созвать антитеррористическую комиссию. На ней он намерен обсудить ситуацию с мигрантами в Прикамье.

«Прошу подготовить на следующей неделе проведение антитеррористической комиссии. Поговорим о работе миграционного центра, контроле работы с мигрантами, обсудим вопросы обучения их русскому языку и вообще, как они перемещаются в рамках региона», — обратился Махонин к министру территориальной безопасности Виктору Батмазову, передает корреспондент URA.RU.

Поручение губернатор связал с терактом, который произошел в подмосковном «Крокус Сити Холле», где в результате вооруженного нападения погибли более 130 человек. Докладывая о мерах безопасности в Пермском крае глава минтербеза отметил, что силовые ведомства находятся в постоянной готовности.

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Губернатор Пермского Дмитрий Махонин на заседании регионального правительства поручил созвать антитеррористическую комиссию. На ней он намерен обсудить ситуацию с мигрантами в Прикамье. «Прошу подготовить на следующей неделе проведение антитеррористической комиссии. Поговорим о работе миграционного центра, контроле работы с мигрантами, обсудим вопросы обучения их русскому языку и вообще, как они перемещаются в рамках региона», — обратился Махонин к министру территориальной безопасности Виктору Батмазову, передает корреспондент URA.RU. Поручение губернатор связал с терактом, который произошел в подмосковном «Крокус Сити Холле», где в результате вооруженного нападения погибли более 130 человек. Докладывая о мерах безопасности в Пермском крае глава минтербеза отметил, что силовые ведомства находятся в постоянной готовности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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