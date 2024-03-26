В Челябинске начали прием документов у желающих попасть в гордуму

27 марта 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

Документы можно подать до 25 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Челябинске отменяют реформу МСУ В Челябинске стартовал прием документов на праймериз «Единой России» по выборам в городскую думу. Об этом сообщили 27 марта в региональном отделении партии. «На заседании президиума регионального политсовета дали старт предварительному голосованию, победители которого будут выдвинуты партией „Единая Россия“ на выборах депутатов городской думы Челябинска. Сейчас стартовал прием документов от кандидатов», — написал в своем telegram-канале член президиума реготделения Денис Моисеев. Как пояснили URA.RU источники в партийных кругах, прием документов проводится в условиях, когда границы одномандатных избирательных округов в Челябинске еще окончательно не определены. Поэтому заявки на участие принимаются «в стол», окончательно претенденты будут распределены по округам и партийным спискам позднее. Кандидаты могут зарегистрироваться до 25 апреля на сайте регионального отделения ЕР. Электронное предварительное голосование пройдет с 20 по 26 мая. Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года, был согласован на публичных слушаниях 12 июля 2023 года. В сентябре того же года гордума единогласно одобрила соответствующую законодательную инициативу и передала ее на областной уровень. В результате в 2024 году внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов, а семь районных советов на 170 депутатов ликвидируют. Гордуму, состав которой сократится с 49 до 37 человек, вновь начнут избирать прямым голосованием: по партийным спискам и 25 одномандатным округам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске стартовал прием документов на праймериз «Единой России» по выборам в городскую думу. Об этом сообщили 27 марта в региональном отделении партии. «На заседании президиума регионального политсовета дали старт предварительному голосованию, победители которого будут выдвинуты партией „Единая Россия“ на выборах депутатов городской думы Челябинска. Сейчас стартовал прием документов от кандидатов», — написал в своем telegram-канале член президиума реготделения Денис Моисеев. Как пояснили URA.RU источники в партийных кругах, прием документов проводится в условиях, когда границы одномандатных избирательных округов в Челябинске еще окончательно не определены. Поэтому заявки на участие принимаются «в стол», окончательно претенденты будут распределены по округам и партийным спискам позднее. Кандидаты могут зарегистрироваться до 25 апреля на сайте регионального отделения ЕР. Электронное предварительное голосование пройдет с 20 по 26 мая. Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года, был согласован на публичных слушаниях 12 июля 2023 года. В сентябре того же года гордума единогласно одобрила соответствующую законодательную инициативу и передала ее на областной уровень. В результате в 2024 году внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов, а семь районных советов на 170 депутатов ликвидируют. Гордуму, состав которой сократится с 49 до 37 человек, вновь начнут избирать прямым голосованием: по партийным спискам и 25 одномандатным округам.