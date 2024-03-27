ФСБ задержала одного из членов банды Басаева и Хаттаба. Видео

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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, решетка, камуфляж
Сотрудники ФСБ задержали Ислама Бациева, заявили в СК РФ Фото:

ФСБ задержала одного из участников банды Басаева и Хаттаба — Ислама Бациева. Данная группировка совершила нападение на бойцов ВДВ в 2000 году. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) РФ.

«Задержан Ислам Бациев, который являлся членом банды Басаева и Хаттаба, которая напала на бойцов ВДВ в 2000 году», — говорится в сообщении СК. Там добавили, что 46-летнему Бациеву предъявят обвинение по нескольким статьям УК РФ. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что задержание произошло 20 марта в Дагестане.

В Следственном комитете отметили, что уже были установлены причастность к нападению нескольких лиц, некоторые из них осуждены. Другие фигуранты находятся в розыске. В результате столкновения десантников 6-й роты 104-го полка 76-й дивизии ВДВ с превосходящими силами боевиков в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт 29 февраля 2000 года погибли 84 военнослужащих.

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ФСБ задержала одного из участников банды Басаева и Хаттаба — Ислама Бациева. Данная группировка совершила нападение на бойцов ВДВ в 2000 году. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) РФ. «Задержан Ислам Бациев, который являлся членом банды Басаева и Хаттаба, которая напала на бойцов ВДВ в 2000 году», — говорится в сообщении СК. Там добавили, что 46-летнему Бациеву предъявят обвинение по нескольким статьям УК РФ. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что задержание произошло 20 марта в Дагестане. В Следственном комитете отметили, что уже были установлены причастность к нападению нескольких лиц, некоторые из них осуждены. Другие фигуранты находятся в розыске. В результате столкновения десантников 6-й роты 104-го полка 76-й дивизии ВДВ с превосходящими силами боевиков в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт 29 февраля 2000 года погибли 84 военнослужащих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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