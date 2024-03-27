ФСБ задержала одного из участников банды Басаева и Хаттаба — Ислама Бациева. Данная группировка совершила нападение на бойцов ВДВ в 2000 году. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) РФ.
«Задержан Ислам Бациев, который являлся членом банды Басаева и Хаттаба, которая напала на бойцов ВДВ в 2000 году», — говорится в сообщении СК. Там добавили, что 46-летнему Бациеву предъявят обвинение по нескольким статьям УК РФ. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что задержание произошло 20 марта в Дагестане.
В Следственном комитете отметили, что уже были установлены причастность к нападению нескольких лиц, некоторые из них осуждены. Другие фигуранты находятся в розыске. В результате столкновения десантников 6-й роты 104-го полка 76-й дивизии ВДВ с превосходящими силами боевиков в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт 29 февраля 2000 года погибли 84 военнослужащих.
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ФСБ задержала одного из участников банды Басаева и Хаттаба — Ислама Бациева. Данная группировка совершила нападение на бойцов ВДВ в 2000 году. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) РФ. «Задержан Ислам Бациев, который являлся членом банды Басаева и Хаттаба, которая напала на бойцов ВДВ в 2000 году», — говорится в сообщении СК. Там добавили, что 46-летнему Бациеву предъявят обвинение по нескольким статьям УК РФ. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что задержание произошло 20 марта в Дагестане. В Следственном комитете отметили, что уже были установлены причастность к нападению нескольких лиц, некоторые из них осуждены. Другие фигуранты находятся в розыске. В результате столкновения десантников 6-й роты 104-го полка 76-й дивизии ВДВ с превосходящими силами боевиков в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт 29 февраля 2000 года погибли 84 военнослужащих.