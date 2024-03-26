26 марта 2024

Челябинец пытался забить собутыльницу вилкой

© Служба новостей «URA.RU»
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В пьяной ссоре мужчина взялся за вилку и ударил женщину в шею Фото:

Житель Челябинска в ссоре ударил свою собутыльницу вилкой в шею, а после взялся за нож. Мужчине назначили три года колонии общего режима, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«В ходе ссоры мужчина нанес потерпевшей удар вилкой в шею, после чего вооружился ножом. Осужденному назначено наказание в виде трех лет и пяти месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Он признан виновным по пункту „з“ части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением предмета в качестве оружия)», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

Ссора произошла, когда 41-летний челябинец вместе с потерпевшей распивал алкоголь. Ножом он нанес женщине еще несколько ударов в шею и руку.

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Житель Челябинска в ссоре ударил свою собутыльницу вилкой в шею, а после взялся за нож. Мужчине назначили три года колонии общего режима, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «В ходе ссоры мужчина нанес потерпевшей удар вилкой в шею, после чего вооружился ножом. Осужденному назначено наказание в виде трех лет и пяти месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Он признан виновным по пункту „з“ части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением предмета в качестве оружия)», — сообщили URA.RU в прокуратуре. Ссора произошла, когда 41-летний челябинец вместе с потерпевшей распивал алкоголь. Ножом он нанес женщине еще несколько ударов в шею и руку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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