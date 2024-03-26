Челябинец пытался забить собутыльницу вилкой

27 марта 2024 в 12:33 Размер текста - 17 +

В пьяной ссоре мужчина взялся за вилку и ударил женщину в шею Фото: Александр Мамаев © URA.RU Житель Челябинска в ссоре ударил свою собутыльницу вилкой в шею, а после взялся за нож. Мужчине назначили три года колонии общего режима, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «В ходе ссоры мужчина нанес потерпевшей удар вилкой в шею, после чего вооружился ножом. Осужденному назначено наказание в виде трех лет и пяти месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Он признан виновным по пункту „з“ части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением предмета в качестве оружия)», — сообщили URA.RU в прокуратуре. Ссора произошла, когда 41-летний челябинец вместе с потерпевшей распивал алкоголь. Ножом он нанес женщине еще несколько ударов в шею и руку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Челябинска в ссоре ударил свою собутыльницу вилкой в шею, а после взялся за нож. Мужчине назначили три года колонии общего режима, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «В ходе ссоры мужчина нанес потерпевшей удар вилкой в шею, после чего вооружился ножом. Осужденному назначено наказание в виде трех лет и пяти месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Он признан виновным по пункту „з“ части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением предмета в качестве оружия)», — сообщили URA.RU в прокуратуре. Ссора произошла, когда 41-летний челябинец вместе с потерпевшей распивал алкоголь. Ножом он нанес женщине еще несколько ударов в шею и руку.