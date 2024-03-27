Замначальника РЖД задержан за хищение 600 млн при работах на Крымском узле

Задержали замначальника Северо-Кавказской железной дороги
Замначальника Северо-Кавказской железной дороги Константина Крят задержали. Он подозревается в краже 600 миллионов рублей.
«Задержан замначальника Северо-Кавказской железной дороги», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник. Отмечается, что он подозревается в хищении 600 миллионов рублей при реконструкции Крымского узла.
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