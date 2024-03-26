Пятеро жителей Пермского края украли сорок тонн нефти

27 марта 2024 в 13:05 Размер текста - 17 +

Злоумышленники воспользовались незаконной врезкой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Пермском крае задержали воров, которые украли около сорока тонн нефти. Они нашли незаконную врезку возле села Курашим и воспользовались ею. «Летом 2023 года пятеро пермяков обнаружили ранее оборудованную незаконную врезку возле села Курашим. Всего фигурантам удалось похитить около сорока тонн нефти. Ущерб превысил один миллион рублей», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Уточняется, что злоумышленники вывозили похищенную нефть на специальной технике. Сотрудники правоохранительных органов изъяли ее вместе с рациями и униформой. До суда одного из воров оставили под домашним арестом, а остальных — под подпиской о невыезде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае задержали воров, которые украли около сорока тонн нефти. Они нашли незаконную врезку возле села Курашим и воспользовались ею. «Летом 2023 года пятеро пермяков обнаружили ранее оборудованную незаконную врезку возле села Курашим. Всего фигурантам удалось похитить около сорока тонн нефти. Ущерб превысил один миллион рублей», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Уточняется, что злоумышленники вывозили похищенную нефть на специальной технике. Сотрудники правоохранительных органов изъяли ее вместе с рациями и униформой. До суда одного из воров оставили под домашним арестом, а остальных — под подпиской о невыезде.