26 марта 2024

Пятеро жителей Пермского края украли сорок тонн нефти

© Служба новостей «URA.RU»
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Злоумышленники воспользовались незаконной врезкой Фото:

В Пермском крае задержали воров, которые украли около сорока тонн нефти. Они нашли незаконную врезку возле села Курашим и воспользовались ею.

«Летом 2023 года пятеро пермяков обнаружили ранее оборудованную незаконную врезку возле села Курашим. Всего фигурантам удалось похитить около сорока тонн нефти. Ущерб превысил один миллион рублей», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Уточняется, что злоумышленники вывозили похищенную нефть на специальной технике. Сотрудники правоохранительных органов изъяли ее вместе с рациями и униформой. До суда одного из воров оставили под домашним арестом, а остальных — под подпиской о невыезде.

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В Пермском крае задержали воров, которые украли около сорока тонн нефти. Они нашли незаконную врезку возле села Курашим и воспользовались ею. «Летом 2023 года пятеро пермяков обнаружили ранее оборудованную незаконную врезку возле села Курашим. Всего фигурантам удалось похитить около сорока тонн нефти. Ущерб превысил один миллион рублей», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Уточняется, что злоумышленники вывозили похищенную нефть на специальной технике. Сотрудники правоохранительных органов изъяли ее вместе с рациями и униформой. До суда одного из воров оставили под домашним арестом, а остальных — под подпиской о невыезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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