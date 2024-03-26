В ЯНАО в 2024 году ключи от новых квартир получат рекордное количество семей

На Ямале в 2024 году переселят рекордное число семей

27 марта 2024 в 13:31 Размер текста - 17 +

На Ямале завершат программу расселения аварийного жилого фонда Фото: Илья Московец © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе в 2024 году рекордное количество семей переедет в новые квартиры из аварийных домов. Об этом сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время ежегодного доклада. «Задача по переселению северян из аварийного жилья — одна из ключевых. Расселили уже почти 700 тысяч квадратных метров. Новые условия для жизни получили более 25 тысяч семей. Не сбавим темп и в ближайшие два года. Именно за это время завершим нашу программу расселения миллиона аварийных квадратных метра. Этот год станет рекордным по числу новоселья. Уже к лету введем первые три дома в микрорайоне Обдорском в Салехарде. Переедут более 500 семей. Продолжим сдавать дома в микрорайоне Солнечный в Тазовском. До конца года полностью введем Южный в Тарко-сале. Такие объемы жилья можно сопоставить с рекордами 80-х», — рассказал губернатор во время прямого эфира. Ранее URA.RU сообщало о выступлении с ежегодным докладом губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова 27 марта. Глава региона назовет приоритеты на ближайшее время и подведет итоги за 2023 год. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ямало-Ненецком автономном округе в 2024 году рекордное количество семей переедет в новые квартиры из аварийных домов. Об этом сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время ежегодного доклада. «Задача по переселению северян из аварийного жилья — одна из ключевых. Расселили уже почти 700 тысяч квадратных метров. Новые условия для жизни получили более 25 тысяч семей. Не сбавим темп и в ближайшие два года. Именно за это время завершим нашу программу расселения миллиона аварийных квадратных метра. Этот год станет рекордным по числу новоселья. Уже к лету введем первые три дома в микрорайоне Обдорском в Салехарде. Переедут более 500 семей. Продолжим сдавать дома в микрорайоне Солнечный в Тазовском. До конца года полностью введем Южный в Тарко-сале. Такие объемы жилья можно сопоставить с рекордами 80-х», — рассказал губернатор во время прямого эфира. Ранее URA.RU сообщало о выступлении с ежегодным докладом губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова 27 марта. Глава региона назовет приоритеты на ближайшее время и подведет итоги за 2023 год.