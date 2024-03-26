26 марта 2024

В ЯНАО готовятся к открытию шесть новых школ

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На Ямале в этом году свои двери откроют шесть новых школ Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе в 2024 году откроют шесть новых образовательных учреждений. Об этом сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в ежегодном обращении к жителям региона.

«Уже возвели 14 новых школ, еще пять полностью преобразились по программе реновации. В этом году откроют двери шесть школ, в них пойдут более 3,5 тысяч детей. Заработает „Кванториум“ в Ноябрьске. После реновации примет учеников школа в Харпе. Это современные яркие и безбарьерные пространства», — сообщил глава региона во время ежегодного доклада, который транслируется на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

На встрече с депутатами Заксобрания 26 марта Артюхов сообщил о скором открытии школы «Перспектива» в Новом Уренгое. Открытие состоится уже в конце недели.

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В Ямало-Ненецком автономном округе в 2024 году откроют шесть новых образовательных учреждений. Об этом сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в ежегодном обращении к жителям региона. «Уже возвели 14 новых школ, еще пять полностью преобразились по программе реновации. В этом году откроют двери шесть школ, в них пойдут более 3,5 тысяч детей. Заработает „Кванториум“ в Ноябрьске. После реновации примет учеников школа в Харпе. Это современные яркие и безбарьерные пространства», — сообщил глава региона во время ежегодного доклада, который транслируется на его странице в социальной сети «ВКонтакте». На встрече с депутатами Заксобрания 26 марта Артюхов сообщил о скором открытии школы «Перспектива» в Новом Уренгое. Открытие состоится уже в конце недели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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