Артюхов обозначил парламентариям ЯНАО главную задачу на 2024 год

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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Артюхов заявил, что особое внимание необходимо уделить вопросам демографии Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел встречу с депутатами окружного законодательного собрания. Он отметил, что в текущем 2024 году особое внимание необходимо уделить демографии в регионе, а также подвел итоги работы парламентариев в прошлом году.

«Прошедший 2023 год для ямальского заксобрания был наиболее результативным: парламентарии приняли 114 законов ЯНАО, 25 из которых — базовые. Все инициативы, которые предлагаете вы и которые разрабатывает правительство, сразу находят поддержку. Уверен, аналогично выстроим работу и в этом году с новыми национальными проектами. Отдельное внимание необходимо будет уделить вопросам улучшения демографии», — заявил Артюхова. Его слова передаются на сайте окружного правительства.

Особо Артюхов отметил вклад Заксобрания ЯНАО в поддержку участников СВО и их семей. Помимо регулярной отправки гуманитарной помощи, оперативно принимаются новые меры помощи бойцам. На встрече был затронут вопрос подготовки к юбилею Нового Уренгоя, а также перспективы развития города. Там в ближайшее время откроется еще одна современная школа в микрорайоне Тундровом — «Перспектива». В активной стадии строительства — кванториум, культурный центр, школа искусств, галерея-променад. Оснащение и функционал новых объектов будет соответствовать уровню самых современных мегаполисов мира. Касаемо жилищного вопроса — в Новом Уренгое планируется в 2024 году расселить все аварийные дома.

Встреча с парламентариями прошла накануне ежегодного послания Артюхова. Состоится оно 27 марта. В своем обращении Артюхов учтет вектор движения, заложенный президентом России.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел встречу с депутатами окружного законодательного собрания. Он отметил, что в текущем 2024 году особое внимание необходимо уделить демографии в регионе, а также подвел итоги работы парламентариев в прошлом году. «Прошедший 2023 год для ямальского заксобрания был наиболее результативным: парламентарии приняли 114 законов ЯНАО, 25 из которых — базовые. Все инициативы, которые предлагаете вы и которые разрабатывает правительство, сразу находят поддержку. Уверен, аналогично выстроим работу и в этом году с новыми национальными проектами. Отдельное внимание необходимо будет уделить вопросам улучшения демографии», — заявил Артюхова. Его слова передаются на сайте окружного правительства. Особо Артюхов отметил вклад Заксобрания ЯНАО в поддержку участников СВО и их семей. Помимо регулярной отправки гуманитарной помощи, оперативно принимаются новые меры помощи бойцам. На встрече был затронут вопрос подготовки к юбилею Нового Уренгоя, а также перспективы развития города. Там в ближайшее время откроется еще одна современная школа в микрорайоне Тундровом — «Перспектива». В активной стадии строительства — кванториум, культурный центр, школа искусств, галерея-променад. Оснащение и функционал новых объектов будет соответствовать уровню самых современных мегаполисов мира. Касаемо жилищного вопроса — в Новом Уренгое планируется в 2024 году расселить все аварийные дома. Встреча с парламентариями прошла накануне ежегодного послания Артюхова. Состоится оно 27 марта. В своем обращении Артюхов учтет вектор движения, заложенный президентом России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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