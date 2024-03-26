26 марта 2024

В ЯНАО появится современная система досмотра транспорта

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Таможенный пост. Курган, таможня, фура, груз, грузоперевозки, таможенный контроль, таможенный пост, дпс, транспортный контроль
Современный комплекс на въезде в округ построят в этом году (архивное фото) Фото:

На въезде в Ямало-Ненецкий автономный округ будет построен современный комплекс досмотра для машин. Планы по введению системы проверки транспорта озвучил в своем докладе губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Задача на этот год — на въезде в округ запустить новейший инспекционно-досмотровый комплекс. Рентген для автомобилей будет сканировать все, что ввозят в ЯНАО. Это станет дополнительным барьером для проникновения на Ямал наркотиков, оружия и других запрещенных грузов», — подчеркнул Артюхов.

В своем ежегодном докладе Артюхов отметил, что крупнейшие объекты ЯНАО оснащены интеллектуальной системой камер. Это позволило вдвое сократить количество правонарушений за год.

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На въезде в Ямало-Ненецкий автономный округ будет построен современный комплекс досмотра для машин. Планы по введению системы проверки транспорта озвучил в своем докладе губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. «Задача на этот год — на въезде в округ запустить новейший инспекционно-досмотровый комплекс. Рентген для автомобилей будет сканировать все, что ввозят в ЯНАО. Это станет дополнительным барьером для проникновения на Ямал наркотиков, оружия и других запрещенных грузов», — подчеркнул Артюхов. В своем ежегодном докладе Артюхов отметил, что крупнейшие объекты ЯНАО оснащены интеллектуальной системой камер. Это позволило вдвое сократить количество правонарушений за год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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