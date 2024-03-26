В ЯНАО появится современная система досмотра транспорта

На въезде в Ямало-Ненецкий автономный округ будет построен современный комплекс досмотра для машин. Планы по введению системы проверки транспорта озвучил в своем докладе губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
«Задача на этот год — на въезде в округ запустить новейший инспекционно-досмотровый комплекс. Рентген для автомобилей будет сканировать все, что ввозят в ЯНАО. Это станет дополнительным барьером для проникновения на Ямал наркотиков, оружия и других запрещенных грузов», — подчеркнул Артюхов.
В своем ежегодном докладе Артюхов отметил, что крупнейшие объекты ЯНАО оснащены интеллектуальной системой камер. Это позволило вдвое сократить количество правонарушений за год.
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