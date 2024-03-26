В ЯНАО появится современная система досмотра транспорта

Современный комплекс на въезде в округ построят в этом году (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На въезде в Ямало-Ненецкий автономный округ будет построен современный комплекс досмотра для машин. Планы по введению системы проверки транспорта озвучил в своем докладе губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Задача на этот год — на въезде в округ запустить новейший инспекционно-досмотровый комплекс. Рентген для автомобилей будет сканировать все, что ввозят в ЯНАО. Это станет дополнительным барьером для проникновения на Ямал наркотиков, оружия и других запрещенных грузов», — подчеркнул Артюхов.

В своем ежегодном докладе Артюхов отметил, что крупнейшие объекты ЯНАО оснащены интеллектуальной системой камер. Это позволило вдвое сократить количество правонарушений за год.