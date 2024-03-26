Курганец наловил карасей на озере и получил повестку в суд

27 марта 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

Курганцу придется выплатить ущерб после ловли карасей в озере Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Жителя Шатровского района вызвали в суд после рыбалки на местном озере. Природоохранный прокурор выставил курганцу иск о возмещении ущерба из-за пойманных карасей. Данные появились на сайте районного суда. «Ответчик Б. исковые требования Курганского межрайонного природоохранного прокурора Курганской области не признал, полагал, что не причинил ущерба выловом карасей. Судом исковые требования удовлетворены», — рассказали в организации. Мужчине придется выплатить 88 тысяч рублей. Рыбака с нейлоновыми фитилями поймали на озере Татарское у деревни Шуравино. За использование запрещенных средств мужчина заплатил административный штраф. Позднее к нему поступил иск о возмещении ущерба, причиненного незаконным выловом карасей. Суд постановил взыскать сумму ущерба в полном объеме. Решение в законную силу не вступило. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы похвастались уловом на озере Лисье. В начале марта трое курганцев за несколько часов наловили две сотни окуней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителя Шатровского района вызвали в суд после рыбалки на местном озере. Природоохранный прокурор выставил курганцу иск о возмещении ущерба из-за пойманных карасей. Данные появились на сайте районного суда. «Ответчик Б. исковые требования Курганского межрайонного природоохранного прокурора Курганской области не признал, полагал, что не причинил ущерба выловом карасей. Судом исковые требования удовлетворены», — рассказали в организации. Мужчине придется выплатить 88 тысяч рублей. Рыбака с нейлоновыми фитилями поймали на озере Татарское у деревни Шуравино. За использование запрещенных средств мужчина заплатил административный штраф. Позднее к нему поступил иск о возмещении ущерба, причиненного незаконным выловом карасей. Суд постановил взыскать сумму ущерба в полном объеме. Решение в законную силу не вступило. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы похвастались уловом на озере Лисье. В начале марта трое курганцев за несколько часов наловили две сотни окуней.