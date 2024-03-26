Нового мэра Нефтеюганска выберут в середине мая
Глава Нефтеюганска (ХМАО) Эльвира Бугай уходит в отставку. Она написала заявление о сложении полномочий, сообщил инсайдер URA.RU
«[Мэр Нефтеюганска Эльвира] Бугай уходит в отставку. Нового главу города выберут в середине мая. После нескольких попыток импичмента Бугай написала заявление о сложении полномочий», — сообщил источник агентства.
В пресс-службу администрации Нефтеюганска был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.
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