26 марта 2024

Мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай уходит в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтеюганск, разное, ХМАО, дума, администрация, нефтеюганск
Нового мэра Нефтеюганска выберут в середине мая Фото:

Глава Нефтеюганска (ХМАО) Эльвира Бугай уходит в отставку. Она написала заявление о сложении полномочий, сообщил инсайдер URA.RU

«[Мэр Нефтеюганска Эльвира] Бугай уходит в отставку. Нового главу города выберут в середине мая. После нескольких попыток импичмента Бугай написала заявление о сложении полномочий», — сообщил источник агентства.

В пресс-службу администрации Нефтеюганска был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

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Глава Нефтеюганска (ХМАО) Эльвира Бугай уходит в отставку. Она написала заявление о сложении полномочий, сообщил инсайдер URA.RU «[Мэр Нефтеюганска Эльвира] Бугай уходит в отставку. Нового главу города выберут в середине мая. После нескольких попыток импичмента Бугай написала заявление о сложении полномочий», — сообщил источник агентства. В пресс-службу администрации Нефтеюганска был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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