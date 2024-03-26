Бригадир СУБРа рассказал, как спасал товарищей из-под завала на «Кальинской» шахте

Горняков на шахте «Кальинской» доставали из-под завалов пять часов

27 марта 2024 в 14:32 Размер текста - 17 +

ЧП на шахте стало трагедией для всех горняков «Кальинской» (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Североуральске произошел обвал на шахте «Кальинская» СУБРа Антон Пичугов — бригадир шахты «Кальинская» Североуральского бокситового рудника в день ЧП трудился неподалеку от своих товарищей, попавших в беду. Он был одним из первых, кто пришел им на помощь. Мужчина рассказал URA.RU, как случилась трагедия и как проходила операция по вызволению горняков. «Алексей [Амозов] и Кирилл [Лоскутов] оказались в эпицентре горного удара. Такие ситуации бывают крайне редко. До прибытия военизированного горноспасательного отряда мы начали разбор завала, датчики поиска под завалами подавали устойчивый сигнал. И, конечно, мы остались для помощи спасателям. Так получилось, что я был первым, кого увидел Алексей», — вспоминает Пичугов. Бригадир освободил голову товарища и стал с ним говорить, чтобы поддерживать Алексея в сознании. Подоспевший врач поставил шахтеру обезболивающий укол, мужчину напоили горячим чаем. Новость по теме Семья погибшего под завалами свердловского шахтера получит три миллиона рублей «Мы понимали, что достать его будет очень тяжело. Алексей оказался завален породой под плитой весом около двух тонн. В момент обрушения эта плита защитила шахтера, а когда спасатели начали его извлекать, именно плита стала основной угрозой», — продолжил бригадир. Более пяти часов спасатели и коллеги, работавшие на других участках горизонта, освобождали Амозова. Еще через час был найден Кирилл Лоскутов без признаков жизни. «Его гибель — большая трагедия не только для семьи, но и для каждого из нас. Мы будем рядом и будем поддерживать семьи Алексея и Кирилла», — сказал Антон Пичугов. «Спускаться на глубину больше тысячи метров каждую смену — это наша работа, наш выбор. Горный удар может произойти непредсказуемо, где угодно — таковы условия этого месторождения. И мы гордимся своей работой», — добавил шахтер. Сам он 25 марта тоже трудился на «Кальинской», на том же горизонте, что и Амозов с Лоскутовым — 1 130 метра. По словам Пичугова, признаков горного удара не было: ни характерных потрескиваний, ни «обшелушивания» — осыпания мелкой, как песок, фракции породы. Тем не менее, в шахте случился обвал, под которым оказались двое рабочих. Агентство подробно рассказывало о ЧП в своем сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Антон Пичугов — бригадир шахты «Кальинская» Североуральского бокситового рудника в день ЧП трудился неподалеку от своих товарищей, попавших в беду. Он был одним из первых, кто пришел им на помощь. Мужчина рассказал URA.RU, как случилась трагедия и как проходила операция по вызволению горняков. «Алексей [Амозов] и Кирилл [Лоскутов] оказались в эпицентре горного удара. Такие ситуации бывают крайне редко. До прибытия военизированного горноспасательного отряда мы начали разбор завала, датчики поиска под завалами подавали устойчивый сигнал. И, конечно, мы остались для помощи спасателям. Так получилось, что я был первым, кого увидел Алексей», — вспоминает Пичугов. Бригадир освободил голову товарища и стал с ним говорить, чтобы поддерживать Алексея в сознании. Подоспевший врач поставил шахтеру обезболивающий укол, мужчину напоили горячим чаем. «Мы понимали, что достать его будет очень тяжело. Алексей оказался завален породой под плитой весом около двух тонн. В момент обрушения эта плита защитила шахтера, а когда спасатели начали его извлекать, именно плита стала основной угрозой», — продолжил бригадир. Более пяти часов спасатели и коллеги, работавшие на других участках горизонта, освобождали Амозова. Еще через час был найден Кирилл Лоскутов без признаков жизни. «Его гибель — большая трагедия не только для семьи, но и для каждого из нас. Мы будем рядом и будем поддерживать семьи Алексея и Кирилла», — сказал Антон Пичугов. «Спускаться на глубину больше тысячи метров каждую смену — это наша работа, наш выбор. Горный удар может произойти непредсказуемо, где угодно — таковы условия этого месторождения. И мы гордимся своей работой», — добавил шахтер. Сам он 25 марта тоже трудился на «Кальинской», на том же горизонте, что и Амозов с Лоскутовым — 1 130 метра. По словам Пичугова, признаков горного удара не было: ни характерных потрескиваний, ни «обшелушивания» — осыпания мелкой, как песок, фракции породы. Тем не менее, в шахте случился обвал, под которым оказались двое рабочих. Агентство подробно рассказывало о ЧП в своем сюжете.