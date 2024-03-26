В ЯНАО появится сеть отделений патологии речи

В ЯНАО откроют шесть реабилитационных центров для детей с нарушением речи

27 марта 2024 в 14:13 Размер текста - 17 +

В городах ЯНАО появится сеть отделений патологии речи Фото: Александр Мамаев © URA.RU В городах ЯНАО появятся отделения патологии речи. Об этом сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов. «Два центра патологии речи уже работают в Ноябрьске и Новом Уренгое. Еще шесть отделений за три года откроют в каждом из городов. В этом году в школах появятся три ресурсных класса для детей с аутизмом. В прошлом году такие классы заработали в Салехарде и Ноябрьске. К 2025 году планируем охватить все муниципалитеты. Продлим срок действия детского реабилитационного сертификата до 18 лет», — сообщил Дмитрий Артюхов в эфире ежегодного обращения к ямальцам, который транслировался на его странице в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало о том, что в городах ЯНАО откроются центры патологии речи, штат педагогов-психологов, логопедов и дефектологов будет расширен. Были открыты первые центры патологии речи в Ноябрьске и Новом Уренгое. Реабилитацию прошли около тысячи несовершеннолетних. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городах ЯНАО появятся отделения патологии речи. Об этом сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов. «Два центра патологии речи уже работают в Ноябрьске и Новом Уренгое. Еще шесть отделений за три года откроют в каждом из городов. В этом году в школах появятся три ресурсных класса для детей с аутизмом. В прошлом году такие классы заработали в Салехарде и Ноябрьске. К 2025 году планируем охватить все муниципалитеты. Продлим срок действия детского реабилитационного сертификата до 18 лет», — сообщил Дмитрий Артюхов в эфире ежегодного обращения к ямальцам, который транслировался на его странице в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало о том, что в городах ЯНАО откроются центры патологии речи, штат педагогов-психологов, логопедов и дефектологов будет расширен. Были открыты первые центры патологии речи в Ноябрьске и Новом Уренгое. Реабилитацию прошли около тысячи несовершеннолетних.