26 марта 2024

В ЯНАО появится сеть отделений патологии речи

В ЯНАО откроют шесть реабилитационных центров для детей с нарушением речи
© Служба новостей «URA.RU»
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Отделение «Личный доктор» в «Новой больнице». Екатеринбург, кабинет врача
В городах ЯНАО появится сеть отделений патологии речи Фото:

В городах ЯНАО появятся отделения патологии речи. Об этом сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов.

«Два центра патологии речи уже работают в Ноябрьске и Новом Уренгое. Еще шесть отделений за три года откроют в каждом из городов. В этом году в школах появятся три ресурсных класса для детей с аутизмом. В прошлом году такие классы заработали в Салехарде и Ноябрьске. К 2025 году планируем охватить все муниципалитеты. Продлим срок действия детского реабилитационного сертификата до 18 лет», — сообщил Дмитрий Артюхов в эфире ежегодного обращения к ямальцам, который транслировался на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало о том, что в городах ЯНАО откроются центры патологии речи, штат педагогов-психологов, логопедов и дефектологов будет расширен. Были открыты первые центры патологии речи в Ноябрьске и Новом Уренгое. Реабилитацию прошли около тысячи несовершеннолетних.

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В городах ЯНАО появятся отделения патологии речи. Об этом сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов. «Два центра патологии речи уже работают в Ноябрьске и Новом Уренгое. Еще шесть отделений за три года откроют в каждом из городов. В этом году в школах появятся три ресурсных класса для детей с аутизмом. В прошлом году такие классы заработали в Салехарде и Ноябрьске. К 2025 году планируем охватить все муниципалитеты. Продлим срок действия детского реабилитационного сертификата до 18 лет», — сообщил Дмитрий Артюхов в эфире ежегодного обращения к ямальцам, который транслировался на его странице в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало о том, что в городах ЯНАО откроются центры патологии речи, штат педагогов-психологов, логопедов и дефектологов будет расширен. Были открыты первые центры патологии речи в Ноябрьске и Новом Уренгое. Реабилитацию прошли около тысячи несовершеннолетних.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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