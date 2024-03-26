Мэр Екатеринбурга лично уволил директора ТЮЗа Умникову

Контракт с директором екатеринбургского Театра юного зрителя Евгенией Умниковой не стали продлевать по личному решению мэра Алексея Орлова. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к учреждению.
О том, что Умникова покидает свой пост, который занимала с 2017 года, агентство сообщило утром 27 марта. «Это решение главы города», — поделился собеседник URA.RU. Причина увольнения пока не раскрывается, как и фамилия сменщика Умниковой.
Умникова широко известна городской политтусовке еще и как многолетний (2005—2015 годы) руководитель управления образования мэрии. Долгое время ее причисляли (некоторые настаивают на этой версии до сих пор) к команде Владимира Тунгусова, легендарного экс-вице-мэра и бывшего вице-губернатора, который с 2018 года — персона нон-грата в свердловской политике.
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