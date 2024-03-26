26 марта 2024

Депутат думы ХМАО победил в противостоянии с мэром

Глава Нефтеюганска Эльвира Бугай объявила об отставке
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Внеочередное заседание Думы города. Сургут, чиновник, портфель, рука с портфелем
Источник URA.RU считает отставку Эльвиры Бугай победой депутата думы ХМАО Степана Пыталева Фото:

Отставка главы Нефтеюганска Эльвиры Бугай стала победой депутата думы ХМАО Степана Пыталева, который находился с ней в противостоянии. Такую версию событий озвучил URA.RU источник в городском политическом истеблишменте.

По словам собеседника агентства, городская дума Нефтеюганска, считающаяся подконтрольной Пыталеву, на сегодняшнем заседании не приняла поправки в местный бюджет. После этого могла бы последовать новая попытка импичмента мэра, как это депутаты уже предпринимали зимой.

«Через несколько часов после заседания думы и приезда в город главы внутрипола ХМАО (директора департамента внутренней политики ХМАО — прим. URA.RU) Александра Скурихина, Бугай подала в отставку с формулировкой „по семейным обстоятельствам“. Это можно назвать победой Пыталева в давнем противостоянии с мэром», — рассказал инсайдер.

В департамент внутренней политики ХМАО и пресс-службу мэрии Нефтеюганска отправлен запрос. На момент публикации материала ответ не поступил. Пыталев не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что Бугай объявила о своем уходе в отставку с 11 апреля. До избрания нового главы города исполнять обязанности будет вице-мэр Наталья Халезова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Отставка главы Нефтеюганска Эльвиры Бугай стала победой депутата думы ХМАО Степана Пыталева, который находился с ней в противостоянии. Такую версию событий озвучил URA.RU источник в городском политическом истеблишменте. По словам собеседника агентства, городская дума Нефтеюганска, считающаяся подконтрольной Пыталеву, на сегодняшнем заседании не приняла поправки в местный бюджет. После этого могла бы последовать новая попытка импичмента мэра, как это депутаты уже предпринимали зимой. «Через несколько часов после заседания думы и приезда в город главы внутрипола ХМАО (директора департамента внутренней политики ХМАО — прим. URA.RU) Александра Скурихина, Бугай подала в отставку с формулировкой „по семейным обстоятельствам“. Это можно назвать победой Пыталева в давнем противостоянии с мэром», — рассказал инсайдер. В департамент внутренней политики ХМАО и пресс-службу мэрии Нефтеюганска отправлен запрос. На момент публикации материала ответ не поступил. Пыталев не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что Бугай объявила о своем уходе в отставку с 11 апреля. До избрания нового главы города исполнять обязанности будет вице-мэр Наталья Халезова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...