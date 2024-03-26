Депутат думы ХМАО победил в противостоянии с мэром

Глава Нефтеюганска Эльвира Бугай объявила об отставке

27 марта 2024 в 15:24 Размер текста - 17 +

Источник URA.RU считает отставку Эльвиры Бугай победой депутата думы ХМАО Степана Пыталева Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Отставка главы Нефтеюганска Эльвиры Бугай стала победой депутата думы ХМАО Степана Пыталева, который находился с ней в противостоянии. Такую версию событий озвучил URA.RU источник в городском политическом истеблишменте. По словам собеседника агентства, городская дума Нефтеюганска, считающаяся подконтрольной Пыталеву, на сегодняшнем заседании не приняла поправки в местный бюджет. После этого могла бы последовать новая попытка импичмента мэра, как это депутаты уже предпринимали зимой. «Через несколько часов после заседания думы и приезда в город главы внутрипола ХМАО (директора департамента внутренней политики ХМАО — прим. URA.RU) Александра Скурихина, Бугай подала в отставку с формулировкой „по семейным обстоятельствам“. Это можно назвать победой Пыталева в давнем противостоянии с мэром», — рассказал инсайдер. В департамент внутренней политики ХМАО и пресс-службу мэрии Нефтеюганска отправлен запрос. На момент публикации материала ответ не поступил. Пыталев не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что Бугай объявила о своем уходе в отставку с 11 апреля. До избрания нового главы города исполнять обязанности будет вице-мэр Наталья Халезова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отставка главы Нефтеюганска Эльвиры Бугай стала победой депутата думы ХМАО Степана Пыталева, который находился с ней в противостоянии. Такую версию событий озвучил URA.RU источник в городском политическом истеблишменте. По словам собеседника агентства, городская дума Нефтеюганска, считающаяся подконтрольной Пыталеву, на сегодняшнем заседании не приняла поправки в местный бюджет. После этого могла бы последовать новая попытка импичмента мэра, как это депутаты уже предпринимали зимой. «Через несколько часов после заседания думы и приезда в город главы внутрипола ХМАО (директора департамента внутренней политики ХМАО — прим. URA.RU) Александра Скурихина, Бугай подала в отставку с формулировкой „по семейным обстоятельствам“. Это можно назвать победой Пыталева в давнем противостоянии с мэром», — рассказал инсайдер. В департамент внутренней политики ХМАО и пресс-службу мэрии Нефтеюганска отправлен запрос. На момент публикации материала ответ не поступил. Пыталев не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что Бугай объявила о своем уходе в отставку с 11 апреля. До избрания нового главы города исполнять обязанности будет вице-мэр Наталья Халезова.