26 марта 2024

Глава Нефтеюганска Эльвира Бугай объяснила причины своей отставки

Мэр Нефтеюганска Бугай подала в отставку по семейным обстоятельствам
© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтеюганск, разное, ХМАО, дума, администрация, нефтеюганск
Мэр Нефтеюганска подала в отставку Фото:

Причиной ухода Эльвиры Бугай с поста мэра Нефтеюганска стали семейные обстоятельства. Об этом глава города сообщила в своем telegram-канале.

«Приняла непростое для себя решение — оставить пост главы города с 11 апреля 2024 года. Это мое личное решение, связанное с семейными обстоятельствами», — написала Эльвира Бугай. Она отметила, что после ухода с должности планирует продолжить жить и работать в Нефтеюганске.

С 28 марта на время отпуска и в связи с дальнейшим уходом Бугай обязанности главы Нефтеюганска будет выполнять ее заместитель Наталья Халезова. Выборы нового мэра планируется провести в середине мая.

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Причиной ухода Эльвиры Бугай с поста мэра Нефтеюганска стали семейные обстоятельства. Об этом глава города сообщила в своем telegram-канале. «Приняла непростое для себя решение — оставить пост главы города с 11 апреля 2024 года. Это мое личное решение, связанное с семейными обстоятельствами», — написала Эльвира Бугай. Она отметила, что после ухода с должности планирует продолжить жить и работать в Нефтеюганске. С 28 марта на время отпуска и в связи с дальнейшим уходом Бугай обязанности главы Нефтеюганска будет выполнять ее заместитель Наталья Халезова. Выборы нового мэра планируется провести в середине мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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