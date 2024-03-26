Глава Нефтеюганска Эльвира Бугай объяснила причины своей отставки

Причиной ухода Эльвиры Бугай с поста мэра Нефтеюганска стали семейные обстоятельства. Об этом глава города сообщила в своем telegram-канале.
«Приняла непростое для себя решение — оставить пост главы города с 11 апреля 2024 года. Это мое личное решение, связанное с семейными обстоятельствами», — написала Эльвира Бугай. Она отметила, что после ухода с должности планирует продолжить жить и работать в Нефтеюганске.
С 28 марта на время отпуска и в связи с дальнейшим уходом Бугай обязанности главы Нефтеюганска будет выполнять ее заместитель Наталья Халезова. Выборы нового мэра планируется провести в середине мая.
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