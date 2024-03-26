В Тюменской области ребенок-инвалид остался без жизненно важного лекарства

В Тюменской области ребенок-инвалид не получал жизненно важный препарат. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. После вмешательства надзорного ведомства нарушение было устранено.
«В Тюменском районе 10-летний мальчик, имеющий инвалидность и страдающий тяжелым заболеванием, не получал жизненно необходимое лекарство. При этом препаратом сорафениб с торговым наименованием „Нексавар“ ребенок должен был обеспечиваться непрерывно», — сообщили в ведомстве.
Прокуратура района провела проверку после обращения матери мальчика. Был подан иск в суд. Требование надзорного ведомства удовлетворили, его исполнение находится на контроле.
Согласно инструкции к применению «Нексавара», размещенной в открытом доступе, лекарство является противоопухолевым средством. Препарат подавляет рост опухолей у пациентов с некоторыми видами рака.
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