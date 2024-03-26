26 марта 2024

В Тюменской области ребенок-инвалид остался без жизненно важного лекарства

© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчик не получал таблетки, необходимые для сдерживания роста опухолей при раке Фото:

В Тюменской области ребенок-инвалид не получал жизненно важный препарат. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. После вмешательства надзорного ведомства нарушение было устранено.

«В Тюменском районе 10-летний мальчик, имеющий инвалидность и страдающий тяжелым заболеванием, не получал жизненно необходимое лекарство. При этом препаратом сорафениб с торговым наименованием „Нексавар“ ребенок должен был обеспечиваться непрерывно», — сообщили в ведомстве.

Прокуратура района провела проверку после обращения матери мальчика. Был подан иск в суд. Требование надзорного ведомства удовлетворили, его исполнение находится на контроле.

Согласно инструкции к применению «Нексавара», размещенной в открытом доступе, лекарство является противоопухолевым средством. Препарат подавляет рост опухолей у пациентов с некоторыми видами рака.

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В Тюменской области ребенок-инвалид не получал жизненно важный препарат. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. После вмешательства надзорного ведомства нарушение было устранено. «В Тюменском районе 10-летний мальчик, имеющий инвалидность и страдающий тяжелым заболеванием, не получал жизненно необходимое лекарство. При этом препаратом сорафениб с торговым наименованием „Нексавар“ ребенок должен был обеспечиваться непрерывно», — сообщили в ведомстве. Прокуратура района провела проверку после обращения матери мальчика. Был подан иск в суд. Требование надзорного ведомства удовлетворили, его исполнение находится на контроле. Согласно инструкции к применению «Нексавара», размещенной в открытом доступе, лекарство является противоопухолевым средством. Препарат подавляет рост опухолей у пациентов с некоторыми видами рака.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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