Замглавы российской таможни потребовали арестовать

В Басманном суде Москвы зарегистрировали ходатайство следственных органов на арест заместителя руководителя Федеральной таможенной службы Елены Ягодкиной. Она обвиняется в превышении должностных полномочий. Такие данные содержатся в картотеке суда.
«Ягодкиной вменяется превышение должностных полномочий», — передает «Интерфакс» информацию из картотеки суда. Также у женщины был проведен обыск, после этого ее отправили на допрос.
Ягодкину задержали 26 марта в Москве. Согласно СМИ, она подозревается в ряде коррупционных преступлений. Они связаны с вопросами определения товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин. На данный момент ей вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия, передает «Национальная служба новостей».
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