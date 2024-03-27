Замглавы российской таможни потребовали арестовать

Следователи требуют ареста замглавы ФТС Ягодкиной
© Служба новостей «URA.RU»
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Ягодкина обвиняется в превышении должностных полномочий Фото:

В Басманном суде Москвы зарегистрировали ходатайство следственных органов на арест заместителя руководителя Федеральной таможенной службы Елены Ягодкиной. Она обвиняется в превышении должностных полномочий. Такие данные содержатся в картотеке суда.

«Ягодкиной вменяется превышение должностных полномочий», — передает «Интерфакс» информацию из картотеки суда. Также у женщины был проведен обыск, после этого ее отправили на допрос.

Ягодкину задержали 26 марта в Москве. Согласно СМИ, она подозревается в ряде коррупционных преступлений. Они связаны с вопросами определения товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин. На данный момент ей вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия, передает «Национальная служба новостей».

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В Басманном суде Москвы зарегистрировали ходатайство следственных органов на арест заместителя руководителя Федеральной таможенной службы Елены Ягодкиной. Она обвиняется в превышении должностных полномочий. Такие данные содержатся в картотеке суда. «Ягодкиной вменяется превышение должностных полномочий», — передает «Интерфакс» информацию из картотеки суда. Также у женщины был проведен обыск, после этого ее отправили на допрос. Ягодкину задержали 26 марта в Москве. Согласно СМИ, она подозревается в ряде коррупционных преступлений. Они связаны с вопросами определения товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин. На данный момент ей вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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