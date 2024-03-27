Общество Замглавы российской таможни потребовали арестовать Следователи требуют ареста замглавы ФТС Ягодкиной 27 марта 2024 в 15:58 Размер текста - 17 + Ягодкина обвиняется в превышении должностных полномочий Фото: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС В Басманном суде Москвы зарегистрировали ходатайство следственных органов на арест заместителя руководителя Федеральной таможенной службы Елены Ягодкиной. Она обвиняется в превышении должностных полномочий. Такие данные содержатся в картотеке суда. «Ягодкиной вменяется превышение должностных полномочий», — передает «Интерфакс» информацию из картотеки суда. Также у женщины был проведен обыск, после этого ее отправили на допрос. Ягодкину задержали 26 марта в Москве. Согласно СМИ, она подозревается в ряде коррупционных преступлений. Они связаны с вопросами определения товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин. На данный момент ей вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Басманном суде Москвы зарегистрировали ходатайство следственных органов на арест заместителя руководителя Федеральной таможенной службы Елены Ягодкиной. Она обвиняется в превышении должностных полномочий. Такие данные содержатся в картотеке суда. «Ягодкиной вменяется превышение должностных полномочий», — передает «Интерфакс» информацию из картотеки суда. Также у женщины был проведен обыск, после этого ее отправили на допрос. Ягодкину задержали 26 марта в Москве. Согласно СМИ, она подозревается в ряде коррупционных преступлений. Они связаны с вопросами определения товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин. На данный момент ей вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия, передает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям