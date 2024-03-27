В Екатеринбурге начинаются перекрытия улиц из-за парада

© Служба новостей «URA.RU»
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Улицы города. Карантин. Тюмень, набережная, проход закрыт, ограждение, перекрытие улицы
В апреле улицы города перекроют для репетиций парада Фото:

В Екатеринбурге на время проведения репетиций парада Победы некоторые улицы будут закрыты для движения транспорта. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

«Движение по ряду улиц Екатеринбурга будет ограничено в рамках подготовки к проведению парада в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Движение по ряду улиц Екатеринбурга будет ограничено», — говорится в сообщении на сайте.

Движение по улице Дорожной (от Окраинной до Городской) будет закрыто 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20 и 25 апреля с 07:40 до 09:30. Также в эти даты, с девяти часов утра до двух часов дня, перекроют движение по улицам Зенитчиков (от Палисадной до Братской), Палисадной (от 2-й Новосибирской до Окраинной), Окраинной (от Палисадной до Эскадронной), Эскадронной (от Окраинной до 2-й Новосибирской). На указанных участках будут установлены временные знаки и изменения будут внесены в режим работы светофоров.

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В Екатеринбурге на время проведения репетиций парада Победы некоторые улицы будут закрыты для движения транспорта. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. «Движение по ряду улиц Екатеринбурга будет ограничено в рамках подготовки к проведению парада в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Движение по ряду улиц Екатеринбурга будет ограничено», — говорится в сообщении на сайте. Движение по улице Дорожной (от Окраинной до Городской) будет закрыто 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20 и 25 апреля с 07:40 до 09:30. Также в эти даты, с девяти часов утра до двух часов дня, перекроют движение по улицам Зенитчиков (от Палисадной до Братской), Палисадной (от 2-й Новосибирской до Окраинной), Окраинной (от Палисадной до Эскадронной), Эскадронной (от Окраинной до 2-й Новосибирской). На указанных участках будут установлены временные знаки и изменения будут внесены в режим работы светофоров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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