В Екатеринбурге начинаются перекрытия улиц из-за парада

27 марта 2024 в 16:43 Размер текста - 17 +

В апреле улицы города перекроют для репетиций парада Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Екатеринбурге на время проведения репетиций парада Победы некоторые улицы будут закрыты для движения транспорта. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. «Движение по ряду улиц Екатеринбурга будет ограничено в рамках подготовки к проведению парада в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Движение по ряду улиц Екатеринбурга будет ограничено», — говорится в сообщении на сайте. Движение по улице Дорожной (от Окраинной до Городской) будет закрыто 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20 и 25 апреля с 07:40 до 09:30. Также в эти даты, с девяти часов утра до двух часов дня, перекроют движение по улицам Зенитчиков (от Палисадной до Братской), Палисадной (от 2-й Новосибирской до Окраинной), Окраинной (от Палисадной до Эскадронной), Эскадронной (от Окраинной до 2-й Новосибирской). На указанных участках будут установлены временные знаки и изменения будут внесены в режим работы светофоров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на время проведения репетиций парада Победы некоторые улицы будут закрыты для движения транспорта. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. «Движение по ряду улиц Екатеринбурга будет ограничено в рамках подготовки к проведению парада в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Движение по ряду улиц Екатеринбурга будет ограничено», — говорится в сообщении на сайте. Движение по улице Дорожной (от Окраинной до Городской) будет закрыто 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20 и 25 апреля с 07:40 до 09:30. Также в эти даты, с девяти часов утра до двух часов дня, перекроют движение по улицам Зенитчиков (от Палисадной до Братской), Палисадной (от 2-й Новосибирской до Окраинной), Окраинной (от Палисадной до Эскадронной), Эскадронной (от Окраинной до 2-й Новосибирской). На указанных участках будут установлены временные знаки и изменения будут внесены в режим работы светофоров.