Новое имущество пермского завода требуют передать «Курганприбору»

27 марта 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

Пермский завод выкупило курганское предприятие Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Имущество пермского завода имени Дзержинского, который ранее продали «Курганприбору», требуют передать покупателю. Но налоговая не согласна с этим. «Конкурсный управляющий ФГУП „Машиностроительный завод им. Дзержинского“ (ЗиД) Лев Шляпин обратился в суд с заявлением о разрешении разногласий с ФНС. Согласно договору купли-продажи, данное имущество, если оно приобретено после 31 июля 2021 года, подлежит передаче без дополнительной платы», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на документы Арбитражного суда Пермского края. Речь идет о станках и инженерных системах, которые не были включены в конкурсную массу. ФНС считает, что активы должны быть проданы на торгах или за дополнительную плату переданы «Курганприбору». Ранее стало известно, что пермский завод имени Дзержинского был выкуплен «Курганприбором». Сумма сделки составила 725 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Имущество пермского завода имени Дзержинского, который ранее продали «Курганприбору», требуют передать покупателю. Но налоговая не согласна с этим. «Конкурсный управляющий ФГУП „Машиностроительный завод им. Дзержинского“ (ЗиД) Лев Шляпин обратился в суд с заявлением о разрешении разногласий с ФНС. Согласно договору купли-продажи, данное имущество, если оно приобретено после 31 июля 2021 года, подлежит передаче без дополнительной платы», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на документы Арбитражного суда Пермского края. Речь идет о станках и инженерных системах, которые не были включены в конкурсную массу. ФНС считает, что активы должны быть проданы на торгах или за дополнительную плату переданы «Курганприбору». Ранее стало известно, что пермский завод имени Дзержинского был выкуплен «Курганприбором». Сумма сделки составила 725 млн рублей.