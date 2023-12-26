Пермский завод перешел в собственность компании курганского НПО

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Виды города и жанр. Пермь, виды города, завод дзержинского
Подписан договор купли-продажи предприятия Фото:

Состоялась сделка по продаже пермского завода имени Дзержинского курганскому АО «НПО „Курганприбор“». Между конкурсным управляющим завода Львом Шляпиным и компании из Кургана заключен договор купли-продажи.

«Конкурсный управляющий ФГУП „Машиностроительный завод имени Дзержинского“ Лев Шляпин и НПО „Курганприбор“ заключили договор купли-продажи. Это означает, что Российская Федерация отказалась выкупать предприятие», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на ЕФРСБ.

По данным издания, передача имущества произойдет в течение нескольких месяцев после заключения сделки. Ранее завод имени Дзержинского пыталось выкупить ООО «ПСК „Спецпректстрой“». Был заключен договор купли-продаже, но позже сделка была расторгнута из-за того, что общество не имеет права работать с секретными данными.

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Состоялась сделка по продаже пермского завода имени Дзержинского курганскому АО «НПО „Курганприбор“». Между конкурсным управляющим завода Львом Шляпиным и компании из Кургана заключен договор купли-продажи. «Конкурсный управляющий ФГУП „Машиностроительный завод имени Дзержинского“ Лев Шляпин и НПО „Курганприбор“ заключили договор купли-продажи. Это означает, что Российская Федерация отказалась выкупать предприятие», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на ЕФРСБ. По данным издания, передача имущества произойдет в течение нескольких месяцев после заключения сделки. Ранее завод имени Дзержинского пыталось выкупить ООО «ПСК „Спецпректстрой“». Был заключен договор купли-продаже, но позже сделка была расторгнута из-за того, что общество не имеет права работать с секретными данными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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