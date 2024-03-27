Свердловская ГИБДД выпустила экстренное предупреждение для автомобилистов. Фото

Трассу между Серовом и Ивделем завалило снегом

27 марта 2024 в 18:16 Размер текста - 17 +

Госавтоинспекция просит соблюдать правила ПДД Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе между Серовом и Ивделем вблизи Североуральска начался мощный снегопад. Дорогу на 97-м километре замело, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «На 97-м километре автодороги Серов — Североуральск — Ивдель вблизи Североуральска идет сильный снег, местами наблюдается метель. Дорожное полотно заснеженное, местами отмечается гололедица», — сказано в сообщении. Экипаж ДПС контролируют движение транспорта на данном участке. Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей к предельной осторожности. «Выбирайте скорость, учитывая дорожные и погодные условия», — отметили в ведомстве. telegram-канал «ГИБДД Свердловской области» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе между Серовом и Ивделем вблизи Североуральска начался мощный снегопад. Дорогу на 97-м километре замело, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «На 97-м километре автодороги Серов — Североуральск — Ивдель вблизи Североуральска идет сильный снег, местами наблюдается метель. Дорожное полотно заснеженное, местами отмечается гололедица», — сказано в сообщении. Экипаж ДПС контролируют движение транспорта на данном участке. Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей к предельной осторожности. «Выбирайте скорость, учитывая дорожные и погодные условия», — отметили в ведомстве.