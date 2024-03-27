На трассе между Серовом и Ивделем вблизи Североуральска начался мощный снегопад. Дорогу на 97-м километре замело, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
«На 97-м километре автодороги Серов — Североуральск — Ивдель вблизи Североуральска идет сильный снег, местами наблюдается метель. Дорожное полотно заснеженное, местами отмечается гололедица», — сказано в сообщении. Экипаж ДПС контролируют движение транспорта на данном участке.
Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей к предельной осторожности. «Выбирайте скорость, учитывая дорожные и погодные условия», — отметили в ведомстве.
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