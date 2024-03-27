Свердловская ГИБДД выпустила экстренное предупреждение для автомобилистов. Фото

Трассу между Серовом и Ивделем завалило снегом
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Снежный буран и непогода. Челябинск, холод, зима, буран, непогода, метель, шторм, ураган, климат, вьюга, ветер, мороз
Госавтоинспекция просит соблюдать правила ПДД Фото:

На трассе между Серовом и Ивделем вблизи Североуральска начался мощный снегопад. Дорогу на 97-м километре замело, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«На 97-м километре автодороги Серов — Североуральск — Ивдель вблизи Североуральска идет сильный снег, местами наблюдается метель. Дорожное полотно заснеженное, местами отмечается гололедица», — сказано в сообщении. Экипаж ДПС контролируют движение транспорта на данном участке.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей к предельной осторожности. «Выбирайте скорость, учитывая дорожные и погодные условия», — отметили в ведомстве.

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На трассе между Серовом и Ивделем вблизи Североуральска начался мощный снегопад. Дорогу на 97-м километре замело, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «На 97-м километре автодороги Серов — Североуральск — Ивдель вблизи Североуральска идет сильный снег, местами наблюдается метель. Дорожное полотно заснеженное, местами отмечается гололедица», — сказано в сообщении. Экипаж ДПС контролируют движение транспорта на данном участке. Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей к предельной осторожности. «Выбирайте скорость, учитывая дорожные и погодные условия», — отметили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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