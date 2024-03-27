Семья главаря террористов, напавших на «Крокус», до конца не верили в его вину

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Теракт в Крокус Сити Холл. 22 марта 2024. Московская область, пожар, крокус-сити, теракт в крокус сити
По словам тети главы террористов, напавших на «Крокус», мужчина всегда был спокойным и совестливым Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Родственники главаря террористов, которые устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, Фаридуна Шамсиддина до последнего не верили, что он способен на подобный поступок. По их словам, он всегда был спокойным. Об этом сообщила тетя Шамсиддина.

«Мы никогда не думали, что он сможет так сделать. До последнего не верили», — передает РИА Новости слова тети Шамсиддина. Она добавила, что ее племянник всегда был совестливым и спокойным. При этом он не имел друзей и редко выходил на улицу. В основном мужчина ходил на работу в лепешечную.

Ранее сообщалось, что террористов, напавших на «Крокус», содержат в изоляторе Лефортово в камерах по одиночке. После окончания десятидневного карантина к каждому из них подсадят сокамерников. Также у каждого из задержанных есть адвокат Московской коллегии адвокатов.

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Родственники главаря террористов, которые устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, Фаридуна Шамсиддина до последнего не верили, что он способен на подобный поступок. По их словам, он всегда был спокойным. Об этом сообщила тетя Шамсиддина. «Мы никогда не думали, что он сможет так сделать. До последнего не верили», — передает РИА Новости слова тети Шамсиддина. Она добавила, что ее племянник всегда был совестливым и спокойным. При этом он не имел друзей и редко выходил на улицу. В основном мужчина ходил на работу в лепешечную. Ранее сообщалось, что террористов, напавших на «Крокус», содержат в изоляторе Лефортово в камерах по одиночке. После окончания десятидневного карантина к каждому из них подсадят сокамерников. Также у каждого из задержанных есть адвокат Московской коллегии адвокатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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