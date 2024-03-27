Shot: террористов, напавших на «Крокус», содержат в камерах по одиночке

27 марта 2024 в 17:51 Размер текста - 17 +

К террористам, которые устроили стрельбу в «Крокусе», спустя время подсадят сокамерников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Четверо террористов, которые совершили нападение 22 марта на подмосковный «Крокус Сити Холл», находятся в изоляторе Лефортово по одиночке. В дальнейшем к ним подсадят сокамерников. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Все четверо террористов, напавших на „Крокус“, сейчас находятся в изоляторе Лефортово. Они рассажены по одному в двухместные камеры», — передает telegram-канал. Отмечается, что после карантина в 10 дней к каждому из задержанных подсадят сокамерника. Кроме того, в изоляторе есть медсанчасть, где можно изолированно разместить Мухаммадсобира Файзова. Во время задержания он произвел выстрелы в сотрудников силовых ведомств и сам получил травмы. На заседании суда по состоянию здоровья он сидел с мочеприемником. На данный момент ему требуется медицинское наблюдение, передает telegram-канал. У каждого из четырех террористов есть отдельный адвокат из Московской коллегии адвокатов. В результате теракта в «Крокусе» погибло 140 человек. Число пострадавших достигло 360 человек. Глава Минздрава России Михаил Мурашко добавил, что 76 пострадавших были выписаны из больниц. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Четверо террористов, которые совершили нападение 22 марта на подмосковный «Крокус Сити Холл», находятся в изоляторе Лефортово по одиночке. В дальнейшем к ним подсадят сокамерников. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Все четверо террористов, напавших на „Крокус“, сейчас находятся в изоляторе Лефортово. Они рассажены по одному в двухместные камеры», — передает telegram-канал. Отмечается, что после карантина в 10 дней к каждому из задержанных подсадят сокамерника. Кроме того, в изоляторе есть медсанчасть, где можно изолированно разместить Мухаммадсобира Файзова. Во время задержания он произвел выстрелы в сотрудников силовых ведомств и сам получил травмы. На заседании суда по состоянию здоровья он сидел с мочеприемником. На данный момент ему требуется медицинское наблюдение, передает telegram-канал. У каждого из четырех террористов есть отдельный адвокат из Московской коллегии адвокатов. В результате теракта в «Крокусе» погибло 140 человек. Число пострадавших достигло 360 человек. Глава Минздрава России Михаил Мурашко добавил, что 76 пострадавших были выписаны из больниц.