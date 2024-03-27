Shot: террористов, напавших на «Крокус», содержат в камерах по одиночке

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К террористам, которые устроили стрельбу в «Крокусе», спустя время подсадят сокамерников Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Четверо террористов, которые совершили нападение 22 марта на подмосковный «Крокус Сити Холл», находятся в изоляторе Лефортово по одиночке. В дальнейшем к ним подсадят сокамерников. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Все четверо террористов, напавших на „Крокус“, сейчас находятся в изоляторе Лефортово. Они рассажены по одному в двухместные камеры», — передает telegram-канал. Отмечается, что после карантина в 10 дней к каждому из задержанных подсадят сокамерника.

Кроме того, в изоляторе есть медсанчасть, где можно изолированно разместить Мухаммадсобира Файзова. Во время задержания он произвел выстрелы в сотрудников силовых ведомств и сам получил травмы. На заседании суда по состоянию здоровья он сидел с мочеприемником. На данный момент ему требуется медицинское наблюдение, передает telegram-канал. У каждого из четырех террористов есть отдельный адвокат из Московской коллегии адвокатов.

В результате теракта в «Крокусе» погибло 140 человек. Число пострадавших достигло 360 человек. Глава Минздрава России Михаил Мурашко добавил, что 76 пострадавших были выписаны из больниц.

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Четверо террористов, которые совершили нападение 22 марта на подмосковный «Крокус Сити Холл», находятся в изоляторе Лефортово по одиночке. В дальнейшем к ним подсадят сокамерников. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Все четверо террористов, напавших на „Крокус“, сейчас находятся в изоляторе Лефортово. Они рассажены по одному в двухместные камеры», — передает telegram-канал. Отмечается, что после карантина в 10 дней к каждому из задержанных подсадят сокамерника. Кроме того, в изоляторе есть медсанчасть, где можно изолированно разместить Мухаммадсобира Файзова. Во время задержания он произвел выстрелы в сотрудников силовых ведомств и сам получил травмы. На заседании суда по состоянию здоровья он сидел с мочеприемником. На данный момент ему требуется медицинское наблюдение, передает telegram-канал. У каждого из четырех террористов есть отдельный адвокат из Московской коллегии адвокатов. В результате теракта в «Крокусе» погибло 140 человек. Число пострадавших достигло 360 человек. Глава Минздрава России Михаил Мурашко добавил, что 76 пострадавших были выписаны из больниц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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