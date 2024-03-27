Светлаков заявил, что «голым» спасался при теракте в «Крокусе»

27 марта 2024 в 20:36 Размер текста - 17 +

Сергей Светлаков оставил одежду в гримерке группы «Пикник» Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Экс-участник «Уральских пельменей» и шоумен Сергей Светлаков (уроженец Свердловской области) спасался при теракте в «Крокус Сити Холле» без верхней одежды. Об этом он рассказал в интервью Надежде Стрелец на ее youtube-канале. «Голые, босиком бежали, потому что у нас вся одежда осталась в гримерке группы „Пикник“. Изначально мы туда заходили, всех обнимали и готовились к концерту», — сказал шоумен. По его словам, девушки, которые спасались вместе с ним, выбегали из здания также босиком, но не чувствовали этого. Светлаков чудом выжил при теракте в «Крокус Сити Холле». Трагедия произошла 22 марта — в этот день должно было пройти выступление группы «Пикник». Из-за атаки террористов погибли 140 человек и 360 пострадали. Вся актуальная информация о происшествии — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-участник «Уральских пельменей» и шоумен Сергей Светлаков (уроженец Свердловской области) спасался при теракте в «Крокус Сити Холле» без верхней одежды. Об этом он рассказал в интервью Надежде Стрелец на ее youtube-канале. «Голые, босиком бежали, потому что у нас вся одежда осталась в гримерке группы „Пикник“. Изначально мы туда заходили, всех обнимали и готовились к концерту», — сказал шоумен. По его словам, девушки, которые спасались вместе с ним, выбегали из здания также босиком, но не чувствовали этого. Светлаков чудом выжил при теракте в «Крокус Сити Холле». Трагедия произошла 22 марта — в этот день должно было пройти выступление группы «Пикник». Из-за атаки террористов погибли 140 человек и 360 пострадали. Вся актуальная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.