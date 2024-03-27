Светлаков заявил, что «голым» спасался при теракте в «Крокусе»

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Интервью Сергея Светлакова журналисту информационного агентства URA.RU. 21 февраля 2024. Москва, светлаков сергей
Сергей Светлаков оставил одежду в гримерке группы «Пикник» Фото:
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Экс-участник «Уральских пельменей» и шоумен Сергей Светлаков (уроженец Свердловской области) спасался при теракте в «Крокус Сити Холле» без верхней одежды. Об этом он рассказал в интервью Надежде Стрелец на ее youtube-канале.

«Голые, босиком бежали, потому что у нас вся одежда осталась в гримерке группы „Пикник“. Изначально мы туда заходили, всех обнимали и готовились к концерту», — сказал шоумен. По его словам, девушки, которые спасались вместе с ним, выбегали из здания также босиком, но не чувствовали этого.

Светлаков чудом выжил при теракте в «Крокус Сити Холле». Трагедия произошла 22 марта — в этот день должно было пройти выступление группы «Пикник». Из-за атаки террористов погибли 140 человек и 360 пострадали. Вся актуальная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.

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Экс-участник «Уральских пельменей» и шоумен Сергей Светлаков (уроженец Свердловской области) спасался при теракте в «Крокус Сити Холле» без верхней одежды. Об этом он рассказал в интервью Надежде Стрелец на ее youtube-канале. «Голые, босиком бежали, потому что у нас вся одежда осталась в гримерке группы „Пикник“. Изначально мы туда заходили, всех обнимали и готовились к концерту», — сказал шоумен. По его словам, девушки, которые спасались вместе с ним, выбегали из здания также босиком, но не чувствовали этого. Светлаков чудом выжил при теракте в «Крокус Сити Холле». Трагедия произошла 22 марта — в этот день должно было пройти выступление группы «Пикник». Из-за атаки террористов погибли 140 человек и 360 пострадали. Вся актуальная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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