112: у врезавшегося в самолет водителя водовоза случился инсульт

27 марта 2024 в 20:30 Размер текста - 17 +

Водитель водовоза, который врезался в самолет, экстренно госпитализирован Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У водителя водовоза, который врезался в самолет Airbus 380-800 в аэропорту Домодедово, произошел инсульт. Это стало причиной аварии. Об этом сообщает telegram-канал 112. «У водителя водовоза, который врезался в лайнер „Эмирейтс“ в Домодедово, случился инсульт», — передает telegram-канал. Отмечается, что Владимира Р. внезапно парализовало. Именно это и стало причиной того, что водовоз врезался в самолет. Мужчину экстренно госпитализировали, его состояние тяжелое. Ранее сообщалось, что водитель водовоза врезался в воздушное судно в аэропорту. Изначально он должен был заправить лайнер питьевой водой. В результате этого самолет получил серьезные повреждения, сам мужчина госпитализирован. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У водителя водовоза, который врезался в самолет Airbus 380-800 в аэропорту Домодедово, произошел инсульт. Это стало причиной аварии. Об этом сообщает telegram-канал 112. «У водителя водовоза, который врезался в лайнер „Эмирейтс“ в Домодедово, случился инсульт», — передает telegram-канал. Отмечается, что Владимира Р. внезапно парализовало. Именно это и стало причиной того, что водовоз врезался в самолет. Мужчину экстренно госпитализировали, его состояние тяжелое. Ранее сообщалось, что водитель водовоза врезался в воздушное судно в аэропорту. Изначально он должен был заправить лайнер питьевой водой. В результате этого самолет получил серьезные повреждения, сам мужчина госпитализирован.