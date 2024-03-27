112: у врезавшегося в самолет водителя водовоза случился инсульт

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Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, аэропорт, летное поле, самолет, сотрудники аэропорт
Водитель водовоза, который врезался в самолет, экстренно госпитализирован Фото:

У водителя водовоза, который врезался в самолет Airbus 380-800 в аэропорту Домодедово, произошел инсульт. Это стало причиной аварии. Об этом сообщает telegram-канал 112.

«У водителя водовоза, который врезался в лайнер „Эмирейтс“ в Домодедово, случился инсульт», — передает telegram-канал. Отмечается, что Владимира Р. внезапно парализовало. Именно это и стало причиной того, что водовоз врезался в самолет. Мужчину экстренно госпитализировали, его состояние тяжелое.

Ранее сообщалось, что водитель водовоза врезался в воздушное судно в аэропорту. Изначально он должен был заправить лайнер питьевой водой. В результате этого самолет получил серьезные повреждения, сам мужчина госпитализирован.

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У водителя водовоза, который врезался в самолет Airbus 380-800 в аэропорту Домодедово, произошел инсульт. Это стало причиной аварии. Об этом сообщает telegram-канал 112. «У водителя водовоза, который врезался в лайнер „Эмирейтс“ в Домодедово, случился инсульт», — передает telegram-канал. Отмечается, что Владимира Р. внезапно парализовало. Именно это и стало причиной того, что водовоз врезался в самолет. Мужчину экстренно госпитализировали, его состояние тяжелое. Ранее сообщалось, что водитель водовоза врезался в воздушное судно в аэропорту. Изначально он должен был заправить лайнер питьевой водой. В результате этого самолет получил серьезные повреждения, сам мужчина госпитализирован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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