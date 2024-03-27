112: у врезавшегося в самолет водителя водовоза случился инсульт

У водителя водовоза, который врезался в самолет Airbus 380-800 в аэропорту Домодедово, произошел инсульт. Это стало причиной аварии. Об этом сообщает telegram-канал 112.
«У водителя водовоза, который врезался в лайнер „Эмирейтс“ в Домодедово, случился инсульт», — передает telegram-канал. Отмечается, что Владимира Р. внезапно парализовало. Именно это и стало причиной того, что водовоз врезался в самолет. Мужчину экстренно госпитализировали, его состояние тяжелое.
Ранее сообщалось, что водитель водовоза врезался в воздушное судно в аэропорту. Изначально он должен был заправить лайнер питьевой водой. В результате этого самолет получил серьезные повреждения, сам мужчина госпитализирован.
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