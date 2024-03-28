Востоковед объяснил, почему Турция упустила подготовку террористов

Востоковед Григорьев: Турция упустила подготовку террористов из «Крокуса»

28 марта 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Эксперт Арсений Григорьев объяснил, почему Турция могла упустить подготовку террористов из «Крокуса» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Турция часто служит убежищем для исламистов, для интернет-проповедников, которые совершенно законно занимаются там своей деятельностью. Но это не означает, что турецкие власти могли знать о подготовке теракта в Москве и тем более о его организаторах, сообщил в интервью URA.RU руководитель департамента стран Азии и Африки Института политических исследований Арсений Григорьев. «Даже если часть исполнителей проходила подготовку в Турции, это не означает, что турецким властям известен организатор. Впрочем, это не означает и обратного: вполне в силах спецслужб установить и место лагеря, и время, и географию пребывания, и контакты отдельного персонажа. Давая убежище радикалам, принимающее государство с развитыми спецслужбами (а Турция именно такое государство), вряд ли не осознает направленность их действий», — отметил Григорьев. Эксперт объяснил, что в разных странах исламистские радикальные структуры в той или иной степени сотрудничают с госструктурами. «В обмен на неприкосновенность исламистские структуры могут оказывать различные прокси-услуги в интересах этих самых спецслужб. Турция в силу географии и религиозного фактора — уязвимая цель для международного терроризма. Страна неоднократно становилась жертвой террора. Вероятно, там исходят из соображений, что, если некоторые процессы нельзя предотвратить, их можно взять под колпак и время от времени контролируемо использовать как инструмент и даже аргумент в международной политике», — считает Арсений Григорьев. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» был совершен вечером 22 марта. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что, по версии следствия, к трагедии отношение имеют радикальные исламисты. К организации теракта причастен и Киев, однако США пытаются списать всю вину за теракт на запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Турция часто служит убежищем для исламистов, для интернет-проповедников, которые совершенно законно занимаются там своей деятельностью. Но это не означает, что турецкие власти могли знать о подготовке теракта в Москве и тем более о его организаторах, сообщил в интервью URA.RU руководитель департамента стран Азии и Африки Института политических исследований Арсений Григорьев. «Даже если часть исполнителей проходила подготовку в Турции, это не означает, что турецким властям известен организатор. Впрочем, это не означает и обратного: вполне в силах спецслужб установить и место лагеря, и время, и географию пребывания, и контакты отдельного персонажа. Давая убежище радикалам, принимающее государство с развитыми спецслужбами (а Турция именно такое государство), вряд ли не осознает направленность их действий», — отметил Григорьев. Эксперт объяснил, что в разных странах исламистские радикальные структуры в той или иной степени сотрудничают с госструктурами. «В обмен на неприкосновенность исламистские структуры могут оказывать различные прокси-услуги в интересах этих самых спецслужб. Турция в силу географии и религиозного фактора — уязвимая цель для международного терроризма. Страна неоднократно становилась жертвой террора. Вероятно, там исходят из соображений, что, если некоторые процессы нельзя предотвратить, их можно взять под колпак и время от времени контролируемо использовать как инструмент и даже аргумент в международной политике», — считает Арсений Григорьев. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» был совершен вечером 22 марта. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что, по версии следствия, к трагедии отношение имеют радикальные исламисты. К организации теракта причастен и Киев, однако США пытаются списать всю вину за теракт на запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ.