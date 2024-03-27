В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга нашли труп

27 марта 2024 в 23:30 Размер текста - 17 +

Сейчас тело погибшего направленно на вскрытие Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге 27 марта на улице Фронтовых бригад, 27 нашли тело мертвого мужчины. По предварительной информации, его смерть не носит криминального характера, сообщил URA.RU старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. «Проверка проводится Следственным отделом по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга областного Следственного комитета. Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, тело направлено на вскрытие для выяснения точной причины смерти. При осмотре тела внешних признаков криминальной смерти нет», — сообщил Александр Шульга. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых подчеркнул, что сотрудники полиции установили личность погибшего. «Это мужчина 1989 года рождения. По имеющимся предварительным данным, смерть мужчины не носит криминального характера», — отметил полковник Горелых. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 27 марта на улице Фронтовых бригад, 27 нашли тело мертвого мужчины. По предварительной информации, его смерть не носит криминального характера, сообщил URA.RU старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. «Проверка проводится Следственным отделом по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга областного Следственного комитета. Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, тело направлено на вскрытие для выяснения точной причины смерти. При осмотре тела внешних признаков криминальной смерти нет», — сообщил Александр Шульга. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых подчеркнул, что сотрудники полиции установили личность погибшего. «Это мужчина 1989 года рождения. По имеющимся предварительным данным, смерть мужчины не носит криминального характера», — отметил полковник Горелых.