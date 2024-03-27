Депутаты заксобрания провели заседание на Челябинском компрессорном заводе

Депутаты подчеркнули важность поддержки промышленности в условиях санкции (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты заксобрания комитета по промышленной политике провели выездное совещание на Челябинском компрессорном заводе. В мероприятии принял участие председатель ЗСО Олег Гербер. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального парламента

«Мы посетили уникальное промышленное предприятие Челябинской области. На производстве используется современное оборудование. Чем сильнее внешнее давление на нашу страну, тем выше значимость предприятий, которые обеспечивают технологический суверенитет», — заявил Гербер.

По словам спикера заксобрания, на предприятии продолжается строительство новых площадей, над новыми проектами работает большой коллектив. Все продумано на перспективу — построен сервисный центр по ремонту и обслуживанию компрессорного оборудования.

На выездном заседании депутаты обсудили реализацию госпрограммы «Развитие промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области». Также они рассмотрели меры господдержки промышленности в 2023 году и планах на 2024-й.

«В 2024 году планируется сохранить все старые формы поддержки. И реализовать новую меру поддержки — возмещение части затрат на уплату первого взноса при заключении договоров лизинга оборудования», — отметил зампредседателя заксобрания Павел Шиляев.

В 2023 году в регионе были реализованы такие меры поддержки, как льготное заемное финансирование на общую сумму 489,6 млн рублей. Возмещением части затрат на приобретение оборудования воспользовалось 21 предприятие, по проведенным НИОКР — 21 предприятие по 28 проектам. При поддержке Фонда развития промышленности здесь организовано новое производство по изготовлению твердосплавных стержней и твердосплавного инструмента ООО «ЧКЗ-Инструмент».