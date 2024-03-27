ЯНАО за год выполнил трехлетнюю программу по восстановлению Волновахи

Строители из ЯНАО за год восстановили более 50 важнейших социальных объектов и свыше 200 жилых домов в Волновахе Фото: Илья Московец © URA.RU

Специалисты из ЯНАО смогли за год отработать трехлетнюю программу по восстановлению Волновахского района ДНР. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов.

«Северяне протянули руку помощи братьям с Донбасса. Волноваху по умолчанию считаем одним из наших муниципалитетов. Трехлетнюю программу восстановления района мы выполнили за один год», — рассказал Артюхов в ходе своего ежегодного доклада.

По его словам, ямальские строители всего за один год восстановили более 50 важнейших социальных объектов и свыше 200 жилых домов. Также в начале текущего года уже были намечены новые задачи. Приоритетной являются жилые дома и соцобъекты, но в планах есть еще наращивание темпов работы по ремонту изношенных коммунальных систем и налаживание системы видеонаблюдения.

С начала 2024 года коммунальщики из ЯНАО восстановили 1,7 тысяч метров трубопровода. Таким образом, у многих людей исчезли проблемы с системами теплоснабжения и водоснабжения.