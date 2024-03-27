Свердловская область вошла в топ-35 регионов по уровню благополучия

28 марта 2024 в 03:00 Размер текста - 17 +

В третьем квартале 2023 года регион был на одну позицию ниже Фото: Анна Майорова © URA.RU Свердловская область заняла 20-е место в рейтинге регионов по социально-экономическому благополучию. Первые три места заняли Москва, ЯНАО и ХМАО, стало известно из исследования Фонда развития гражданского общества по итогам 2023 года, подготовленного на основе данных Росстата. «Во второй десятке сильнейших регионов оказались Красноярский и Забайкальские края, Иркутская, Московская, Амурская и Кемеровская области, Коми, Татарстан, Томская и Свердловская области», — приводит данные фонда газета «Известия» данные по итогам четвертого квартала 2023 года. В третьем квартале регион занимал 21-е место. Сам топ состоял из 38 субъектов, которые поделили между собой 35 мест. Позиции рейтинга были рассчитаны по показателю отношения средней зарплаты к минимальной стоимости продовольственных и непродовольственных товаров и необходимых услуг в месяц. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловская область заняла 20-е место в рейтинге регионов по социально-экономическому благополучию. Первые три места заняли Москва, ЯНАО и ХМАО, стало известно из исследования Фонда развития гражданского общества по итогам 2023 года, подготовленного на основе данных Росстата. «Во второй десятке сильнейших регионов оказались Красноярский и Забайкальские края, Иркутская, Московская, Амурская и Кемеровская области, Коми, Татарстан, Томская и Свердловская области», — приводит данные фонда газета «Известия» данные по итогам четвертого квартала 2023 года. В третьем квартале регион занимал 21-е место. Сам топ состоял из 38 субъектов, которые поделили между собой 35 мест. Позиции рейтинга были рассчитаны по показателю отношения средней зарплаты к минимальной стоимости продовольственных и непродовольственных товаров и необходимых услуг в месяц.