27 марта 2024

Свердловская область вошла в топ-35 регионов по уровню благополучия

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сдача подписй жителей региона за возвращение прямых выборов мэра Екатеринбурга и глав городов Свердловской области. Екатеринбург, герб свердловской области, герб со
В третьем квартале 2023 года регион был на одну позицию ниже Фото:

Свердловская область заняла 20-е место в рейтинге регионов по социально-экономическому благополучию. Первые три места заняли Москва, ЯНАО и ХМАО, стало известно из исследования Фонда развития гражданского общества по итогам 2023 года, подготовленного на основе данных Росстата.

«Во второй десятке сильнейших регионов оказались Красноярский и Забайкальские края, Иркутская, Московская, Амурская и Кемеровская области, Коми, Татарстан, Томская и Свердловская области», — приводит данные фонда газета «Известия» данные по итогам четвертого квартала 2023 года. В третьем квартале регион занимал 21-е место.

Сам топ состоял из 38 субъектов, которые поделили между собой 35 мест. Позиции рейтинга были рассчитаны по показателю отношения средней зарплаты к минимальной стоимости продовольственных и непродовольственных товаров и необходимых услуг в месяц.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловская область заняла 20-е место в рейтинге регионов по социально-экономическому благополучию. Первые три места заняли Москва, ЯНАО и ХМАО, стало известно из исследования Фонда развития гражданского общества по итогам 2023 года, подготовленного на основе данных Росстата. «Во второй десятке сильнейших регионов оказались Красноярский и Забайкальские края, Иркутская, Московская, Амурская и Кемеровская области, Коми, Татарстан, Томская и Свердловская области», — приводит данные фонда газета «Известия» данные по итогам четвертого квартала 2023 года. В третьем квартале регион занимал 21-е место. Сам топ состоял из 38 субъектов, которые поделили между собой 35 мест. Позиции рейтинга были рассчитаны по показателю отношения средней зарплаты к минимальной стоимости продовольственных и непродовольственных товаров и необходимых услуг в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...