Свердловская область вошла в топ-35 регионов по уровню благополучия

Свердловская область заняла 20-е место в рейтинге регионов по социально-экономическому благополучию. Первые три места заняли Москва, ЯНАО и ХМАО, стало известно из исследования Фонда развития гражданского общества по итогам 2023 года, подготовленного на основе данных Росстата.
«Во второй десятке сильнейших регионов оказались Красноярский и Забайкальские края, Иркутская, Московская, Амурская и Кемеровская области, Коми, Татарстан, Томская и Свердловская области», — приводит данные фонда газета «Известия» данные по итогам четвертого квартала 2023 года. В третьем квартале регион занимал 21-е место.
Сам топ состоял из 38 субъектов, которые поделили между собой 35 мест. Позиции рейтинга были рассчитаны по показателю отношения средней зарплаты к минимальной стоимости продовольственных и непродовольственных товаров и необходимых услуг в месяц.
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