В Челябинской области снизился индекс социального благополучия

28 марта 2024 в 04:17 Размер текста - 17 +

По доходам и уровню жизни челябинцы оказалась в конце рейтинга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) на основе данных Росстата составил «Индекс социального благополучия регионов». Согласно общероссийскому рейтингу Челябинская область находится в конце списка и показатели благополучия жителей ощутимо снизились. «Всего в рейтинг вошло 38 субъектов РФ, которые поделили между собой 35 мест. Челябинская область разделила 30-ю позицию с Оренбургской областью по итогам четвертого квартала 2023 года. В предыдущем квартале челябинцы находились на 23 месте рейтинга», — пишут «Известия» со ссылкой на исследования ФоРГО. Исходя из данных исследования, средний индекс соцблагополучия в стране (средняя зарплата к средней стоимости жизни) составляет 4,81. В Челябинской области этот показатель составляет 3,88. Москва возглавила рейтинг самых благополучных регионов России по итогам 2023 года. Столица поднялась с шестого места и обогнала лидера исследования Ямало-Ненецкий автономный округ, который в этот раз стал вторым. При этом субъектами с самой высокой зарплатой в стране стали Москва и Чукотка — 218,6 тыс. рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) на основе данных Росстата составил «Индекс социального благополучия регионов». Согласно общероссийскому рейтингу Челябинская область находится в конце списка и показатели благополучия жителей ощутимо снизились. «Всего в рейтинг вошло 38 субъектов РФ, которые поделили между собой 35 мест. Челябинская область разделила 30-ю позицию с Оренбургской областью по итогам четвертого квартала 2023 года. В предыдущем квартале челябинцы находились на 23 месте рейтинга», — пишут «Известия» со ссылкой на исследования ФоРГО. Исходя из данных исследования, средний индекс соцблагополучия в стране (средняя зарплата к средней стоимости жизни) составляет 4,81. В Челябинской области этот показатель составляет 3,88. Москва возглавила рейтинг самых благополучных регионов России по итогам 2023 года. Столица поднялась с шестого места и обогнала лидера исследования Ямало-Ненецкий автономный округ, который в этот раз стал вторым. При этом субъектами с самой высокой зарплатой в стране стали Москва и Чукотка — 218,6 тыс. рублей.