27 марта 2024

В Челябинской области снизился индекс социального благополучия

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
По доходам и уровню жизни челябинцы оказалась в конце рейтинга Фото:

Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) на основе данных Росстата составил «Индекс социального благополучия регионов». Согласно общероссийскому рейтингу Челябинская область находится в конце списка и показатели благополучия жителей ощутимо снизились.

«Всего в рейтинг вошло 38 субъектов РФ, которые поделили между собой 35 мест. Челябинская область разделила 30-ю позицию с Оренбургской областью по итогам четвертого квартала 2023 года. В предыдущем квартале челябинцы находились на 23 месте рейтинга», — пишут «Известия» со ссылкой на исследования ФоРГО.

Исходя из данных исследования, средний индекс соцблагополучия в стране (средняя зарплата к средней стоимости жизни) составляет 4,81. В Челябинской области этот показатель составляет 3,88.

Москва возглавила рейтинг самых благополучных регионов России по итогам 2023 года. Столица поднялась с шестого места и обогнала лидера исследования Ямало-Ненецкий автономный округ, который в этот раз стал вторым. При этом субъектами с самой высокой зарплатой в стране стали Москва и Чукотка — 218,6 тыс. рублей.

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Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) на основе данных Росстата составил «Индекс социального благополучия регионов». Согласно общероссийскому рейтингу Челябинская область находится в конце списка и показатели благополучия жителей ощутимо снизились. «Всего в рейтинг вошло 38 субъектов РФ, которые поделили между собой 35 мест. Челябинская область разделила 30-ю позицию с Оренбургской областью по итогам четвертого квартала 2023 года. В предыдущем квартале челябинцы находились на 23 месте рейтинга», — пишут «Известия» со ссылкой на исследования ФоРГО. Исходя из данных исследования, средний индекс соцблагополучия в стране (средняя зарплата к средней стоимости жизни) составляет 4,81. В Челябинской области этот показатель составляет 3,88. Москва возглавила рейтинг самых благополучных регионов России по итогам 2023 года. Столица поднялась с шестого места и обогнала лидера исследования Ямало-Ненецкий автономный округ, который в этот раз стал вторым. При этом субъектами с самой высокой зарплатой в стране стали Москва и Чукотка — 218,6 тыс. рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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