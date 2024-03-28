Умер актер сериала «Молодежка»

Умер актер и продюсер Юрий Ваксман
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Юрий Ваксман скончался в возрасте 62 лет
Юрий Ваксман скончался в возрасте 62 лет

Умер актер и продюсер Юрий Ваксман. Он скончался в возрасте 62 лет. Об этом сообщили в Ярославском государственный театр юного зрителя (ТЮЗ).

«Ночью стало известно, что сегодня в возрасте 62 лет от нас ушел Юрий Михайлович Ваксман — легенда ярославского театра и кино. Широкой публике известен по многочисленным ролям в российских фильмах и сериалах», — написала пресс-служба театра в соцсети «ВКонтакте».

Юрий Ваксман учился в Воронежском театральном институте, служил в Ярославском ТЮЗе с 1984 по 1992 год. Кроме того, он снялся в более 100 фильмах и сериалах. Он известен по ролям Николая Шульмана в сериале «Молодежка», Кондакова в фильме «Ночные стражи», а также Малыги в фильме «Молодой волкодав». Ваксман является директором и сооснователем Ярославского камерного театра. Также он создал кинокомпанию «Ярсинема».

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Умер актер и продюсер Юрий Ваксман. Он скончался в возрасте 62 лет. Об этом сообщили в Ярославском государственный театр юного зрителя (ТЮЗ). «Ночью стало известно, что сегодня в возрасте 62 лет от нас ушел Юрий Михайлович Ваксман — легенда ярославского театра и кино. Широкой публике известен по многочисленным ролям в российских фильмах и сериалах», — написала пресс-служба театра в соцсети «ВКонтакте». Юрий Ваксман учился в Воронежском театральном институте, служил в Ярославском ТЮЗе с 1984 по 1992 год. Кроме того, он снялся в более 100 фильмах и сериалах. Он известен по ролям Николая Шульмана в сериале «Молодежка», Кондакова в фильме «Ночные стражи», а также Малыги в фильме «Молодой волкодав». Ваксман является директором и сооснователем Ярославского камерного театра. Также он создал кинокомпанию «Ярсинема».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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