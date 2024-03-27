27 марта 2024

В Кургане пройдет дождь и похолодает

© Служба новостей «URA.RU»
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Оттепель. Огромное количество сосулек на крышах домов и тротуары во льду по улице Куйбышева, Красноармейская 1-я и Революции. Пермь, лужи, гололед, красноармейская 1-я, нечищеный тротуар
В Кургане прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега Фото:

В Кургане 28 и 29 марта ожидается дождь и мокрый снег. Ночью прогнозируется минусовая температура. Об этом предупредил метеоролог-любитель Илья Винштейн.

«В Кургане выпадет до 17-20 мм осадков, что сопоставимо с месячной нормой. Местами до 20-25 мм. Ночью похолодает до -4 градусов, утром 30 марта ожидается от -6 до -8 градусов», — пишет Винштейн в своем telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане».

По данным Винштейна, уже с 31 марта в город вернется теплая погода. Он добавил, что днем будет от +7 до +9 тепла, а с 3—6 апреля до +13, +18 градусов.

Ранее курганцев порадовали наступлением метеорологической весны. В регион пришла плюсовая температура воздуха.

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В Кургане 28 и 29 марта ожидается дождь и мокрый снег. Ночью прогнозируется минусовая температура. Об этом предупредил метеоролог-любитель Илья Винштейн. «В Кургане выпадет до 17-20 мм осадков, что сопоставимо с месячной нормой. Местами до 20-25 мм. Ночью похолодает до -4 градусов, утром 30 марта ожидается от -6 до -8 градусов», — пишет Винштейн в своем telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане». По данным Винштейна, уже с 31 марта в город вернется теплая погода. Он добавил, что днем будет от +7 до +9 тепла, а с 3—6 апреля до +13, +18 градусов. Ранее курганцев порадовали наступлением метеорологической весны. В регион пришла плюсовая температура воздуха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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