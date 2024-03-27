В Кургане пройдет дождь и похолодает

28 марта 2024 в 06:15 Размер текста - 17 +

В Кургане прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Кургане 28 и 29 марта ожидается дождь и мокрый снег. Ночью прогнозируется минусовая температура. Об этом предупредил метеоролог-любитель Илья Винштейн. «В Кургане выпадет до 17-20 мм осадков, что сопоставимо с месячной нормой. Местами до 20-25 мм. Ночью похолодает до -4 градусов, утром 30 марта ожидается от -6 до -8 градусов», — пишет Винштейн в своем telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане». По данным Винштейна, уже с 31 марта в город вернется теплая погода. Он добавил, что днем будет от +7 до +9 тепла, а с 3—6 апреля до +13, +18 градусов. Ранее курганцев порадовали наступлением метеорологической весны. В регион пришла плюсовая температура воздуха. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане 28 и 29 марта ожидается дождь и мокрый снег. Ночью прогнозируется минусовая температура. Об этом предупредил метеоролог-любитель Илья Винштейн. «В Кургане выпадет до 17-20 мм осадков, что сопоставимо с месячной нормой. Местами до 20-25 мм. Ночью похолодает до -4 градусов, утром 30 марта ожидается от -6 до -8 градусов», — пишет Винштейн в своем telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане». По данным Винштейна, уже с 31 марта в город вернется теплая погода. Он добавил, что днем будет от +7 до +9 тепла, а с 3—6 апреля до +13, +18 градусов. Ранее курганцев порадовали наступлением метеорологической весны. В регион пришла плюсовая температура воздуха.