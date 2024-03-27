В Тюменской области ускорилась годовая инфляция из-за потребительской активности

28 марта 2024 в 06:30 Размер текста - 17 +

Более всего в Тюменской области зза февраль подорожал зерновой и молотый натуральный кофе Фото: Денис Моргунов © URA.RU В феврале в Тюменской области рост годовой инфляции ускорился на 0,63%. Одна из основных причин — активность потребителей, сообщил Центральный Банк России. «Годовая инфляция в Тюменской области (без учета автономных округов) в феврале 2024 года увеличилась до 6,10% после 5,47% в январе. … Годовой рост цен ускорился под влиянием высокой потребительской активности и переноса в цены возросших издержек производителей и поставщиков товаров и услуг» — рассказали в ЦБ. Из непродовольственных товаров более всего подорожали мебель, строительные товары и телевизоры, из услуг — поездки в РЖД в плацкартных вагонах поездов дальнего следования и авиаперевозки. Также увеличились в стоимости продукты питания. Более всего цены выросли на фруктовые соки, яйца, маринованные и консервированные овощи, творожные сырки, макароны, зерновой и молотый натуральный кофе. «Тюменская матрешка» отличилась самым низким уровнем инфляции в России. В ЯНАО и ХМАО она замедлилась, а вот в Тюменской области ускорилась. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В феврале в Тюменской области рост годовой инфляции ускорился на 0,63%. Одна из основных причин — активность потребителей, сообщил Центральный Банк России. «Годовая инфляция в Тюменской области (без учета автономных округов) в феврале 2024 года увеличилась до 6,10% после 5,47% в январе. … Годовой рост цен ускорился под влиянием высокой потребительской активности и переноса в цены возросших издержек производителей и поставщиков товаров и услуг» — рассказали в ЦБ. Из непродовольственных товаров более всего подорожали мебель, строительные товары и телевизоры, из услуг — поездки в РЖД в плацкартных вагонах поездов дальнего следования и авиаперевозки. Также увеличились в стоимости продукты питания. Более всего цены выросли на фруктовые соки, яйца, маринованные и консервированные овощи, творожные сырки, макароны, зерновой и молотый натуральный кофе. «Тюменская матрешка» отличилась самым низким уровнем инфляции в России. В ЯНАО и ХМАО она замедлилась, а вот в Тюменской области ускорилась.