27 марта 2024

В Тюменской области ускорилась годовая инфляция из-за потребительской активности

© Служба новостей «URA.RU»
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Магнит 31 марта. Тюмень, цены, кофе, цены на продукты, полки магазина
Более всего в Тюменской области зза февраль подорожал зерновой и молотый натуральный кофе Фото:

В феврале в Тюменской области рост годовой инфляции ускорился на 0,63%. Одна из основных причин — активность потребителей, сообщил Центральный Банк России.

«Годовая инфляция в Тюменской области (без учета автономных округов) в феврале 2024 года увеличилась до 6,10% после 5,47% в январе. … Годовой рост цен ускорился под влиянием высокой потребительской активности и переноса в цены возросших издержек производителей и поставщиков товаров и услуг» — рассказали в ЦБ.

Из непродовольственных товаров более всего подорожали мебель, строительные товары и телевизоры, из услуг — поездки в РЖД в плацкартных вагонах поездов дальнего следования и авиаперевозки. Также увеличились в стоимости продукты питания. Более всего цены выросли на фруктовые соки, яйца, маринованные и консервированные овощи, творожные сырки, макароны, зерновой и молотый натуральный кофе.

«Тюменская матрешка» отличилась самым низким уровнем инфляции в России. В ЯНАО и ХМАО она замедлилась, а вот в Тюменской области ускорилась.

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В феврале в Тюменской области рост годовой инфляции ускорился на 0,63%. Одна из основных причин — активность потребителей, сообщил Центральный Банк России. «Годовая инфляция в Тюменской области (без учета автономных округов) в феврале 2024 года увеличилась до 6,10% после 5,47% в январе. … Годовой рост цен ускорился под влиянием высокой потребительской активности и переноса в цены возросших издержек производителей и поставщиков товаров и услуг» — рассказали в ЦБ. Из непродовольственных товаров более всего подорожали мебель, строительные товары и телевизоры, из услуг — поездки в РЖД в плацкартных вагонах поездов дальнего следования и авиаперевозки. Также увеличились в стоимости продукты питания. Более всего цены выросли на фруктовые соки, яйца, маринованные и консервированные овощи, творожные сырки, макароны, зерновой и молотый натуральный кофе. «Тюменская матрешка» отличилась самым низким уровнем инфляции в России. В ЯНАО и ХМАО она замедлилась, а вот в Тюменской области ускорилась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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