Амурскую область накрыла китайско-монгольская песчаная буря. Видео

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Песчаная буря настигла Амурскую область Фото:

В Амурской области прошла китайско-монгольская песчаная буря. Она окрасила небо в городе Благовещенске в желтый цвет.

«По пути следования через территорию Монголии и Китая воздушные потоки поднимают пыль, песок, частички земли тех территорий, незакрепленные еще травяным покровом», — сообщили в местном гидрометцентре. Следствием этого явления будет пыльная погода в регионе в ближайшие дни. Сильный ветер уже наблюдается в Благовещенске, и местным жителям рекомендуется защищать глаза от пыли.

Песчаные бури, возникшие в Монголии и Китае, принесли вместе с собой частицы земли, что сделает осадки грязными. Такие аномалии происходят в Приамурье каждый год и стали привычным явлением.

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В Амурской области прошла китайско-монгольская песчаная буря. Она окрасила небо в городе Благовещенске в желтый цвет. «По пути следования через территорию Монголии и Китая воздушные потоки поднимают пыль, песок, частички земли тех территорий, незакрепленные еще травяным покровом», — сообщили в местном гидрометцентре. Следствием этого явления будет пыльная погода в регионе в ближайшие дни. Сильный ветер уже наблюдается в Благовещенске, и местным жителям рекомендуется защищать глаза от пыли. Песчаные бури, возникшие в Монголии и Китае, принесли вместе с собой частицы земли, что сделает осадки грязными. Такие аномалии происходят в Приамурье каждый год и стали привычным явлением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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