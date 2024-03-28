В Амурской области прошла китайско-монгольская песчаная буря. Она окрасила небо в городе Благовещенске в желтый цвет.
«По пути следования через территорию Монголии и Китая воздушные потоки поднимают пыль, песок, частички земли тех территорий, незакрепленные еще травяным покровом», — сообщили в местном гидрометцентре. Следствием этого явления будет пыльная погода в регионе в ближайшие дни. Сильный ветер уже наблюдается в Благовещенске, и местным жителям рекомендуется защищать глаза от пыли.
Песчаные бури, возникшие в Монголии и Китае, принесли вместе с собой частицы земли, что сделает осадки грязными. Такие аномалии происходят в Приамурье каждый год и стали привычным явлением.
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