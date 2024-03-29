Прокуроры обжаловали УДО сына полковника, сбившего насмерть екатеринбуржцев

29 марта 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Владимир Васильев провел за решеткой три года и один месяц Фото: URA.RU © URA.RU новость из сюжета Смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге Прокуратура Чувашии обжаловала решение Алатырского районного суда досрочно выпустить на свободу Владимира Васильева, сына полковника Росгвардии, который был осужден за смертельное ДТП. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве. Апелляционную жалобу силовики подали 28 марта. О том, что Васильеву одобрили УДО, стало известно неделю назад. Всего под стражей он провел три года и один месяц, пояснили агентству в прокуратуре Республики Чувашии. Смертельная авария произошла 4 августа 2019 году возле торгового центра «Алатырь» в Екатеринбурге. Васильев на KIA Rio врезался в стоявшие на перекрестке автомобили, два человека погибли. По словам очевидцев, в момент ДТП он был пьян, но медосвидетельствование этого не показало. Следствие считало, что анализы за него сдал его отец Андрей Васильев. В 2021-м Васильева осудили на девять лет и три месяца. Но через два года Свердловский областной суд сократил срок наказания на четыре месяца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура Чувашии обжаловала решение Алатырского районного суда досрочно выпустить на свободу Владимира Васильева, сына полковника Росгвардии, который был осужден за смертельное ДТП. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве. Апелляционную жалобу силовики подали 28 марта. О том, что Васильеву одобрили УДО, стало известно неделю назад. Всего под стражей он провел три года и один месяц, пояснили агентству в прокуратуре Республики Чувашии. Смертельная авария произошла 4 августа 2019 году возле торгового центра «Алатырь» в Екатеринбурге. Васильев на KIA Rio врезался в стоявшие на перекрестке автомобили, два человека погибли. По словам очевидцев, в момент ДТП он был пьян, но медосвидетельствование этого не показало. Следствие считало, что анализы за него сдал его отец Андрей Васильев. В 2021-м Васильева осудили на девять лет и три месяца. Но через два года Свердловский областной суд сократил срок наказания на четыре месяца.