Прокуроры обжаловали УДО сына полковника, сбившего насмерть екатеринбуржцев

Прокуратура Чувашии обжаловала решение Алатырского районного суда досрочно выпустить на свободу Владимира Васильева, сына полковника Росгвардии, который был осужден за смертельное ДТП. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве.
Апелляционную жалобу силовики подали 28 марта. О том, что Васильеву одобрили УДО, стало известно неделю назад. Всего под стражей он провел три года и один месяц, пояснили агентству в прокуратуре Республики Чувашии.
Смертельная авария произошла 4 августа 2019 году возле торгового центра «Алатырь» в Екатеринбурге. Васильев на KIA Rio врезался в стоявшие на перекрестке автомобили, два человека погибли. По словам очевидцев, в момент ДТП он был пьян, но медосвидетельствование этого не показало. Следствие считало, что анализы за него сдал его отец Андрей Васильев.
В 2021-м Васильева осудили на девять лет и три месяца. Но через два года Свердловский областной суд сократил срок наказания на четыре месяца.
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