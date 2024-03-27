27 марта 2024

В Тюмени запустят прямой рейс в Анталью

© Служба новостей «URA.RU»
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Запуск чартера приурочен к началу отпускного сезона Фото:

В Тюмени запустят прямой рейс в Анталью. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Рощино. Полетная программа будет запущена уже с 7 июня.

«Авиакомпания „Ютэйр“ приступит к полетам из аэропорта Рощино в Анталью (Турция). Авиакомпания будет выполнять полеты с частотой один в неделю по пятницам», — говорится в сообщении.

Боинг, на котором будут осуществляться перевозки, рассчитан на 189 пассажиров. Запуск чартерного рейса приурочен к началу сезона отпусков и летних каникул.

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В Тюмени запустят прямой рейс в Анталью. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Рощино. Полетная программа будет запущена уже с 7 июня. «Авиакомпания „Ютэйр“ приступит к полетам из аэропорта Рощино в Анталью (Турция). Авиакомпания будет выполнять полеты с частотой один в неделю по пятницам», — говорится в сообщении. Боинг, на котором будут осуществляться перевозки, рассчитан на 189 пассажиров. Запуск чартерного рейса приурочен к началу сезона отпусков и летних каникул.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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