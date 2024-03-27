Запуск чартера приурочен к началу отпускного сезона Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

В Тюмени запустят прямой рейс в Анталью. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Рощино. Полетная программа будет запущена уже с 7 июня.

«Авиакомпания „Ютэйр“ приступит к полетам из аэропорта Рощино в Анталью (Турция). Авиакомпания будет выполнять полеты с частотой один в неделю по пятницам», — говорится в сообщении.

Боинг, на котором будут осуществляться перевозки, рассчитан на 189 пассажиров. Запуск чартерного рейса приурочен к началу сезона отпусков и летних каникул.