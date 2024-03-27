Житель ХМАО отсудил водительские права, которые у него забрали из-за пьяной езды

28 марта 2024 в 10:14 Размер текста - 17 +

Изначально нижневартовца лишили прав на полтора года и выписали штраф Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Нижневартовска в апелляционном суде добился возвращения водительских прав. До этого мужчину лишили их на полтора года и выписали штраф в 30 тысяч, признав виновным за отказ провериться на алкоголь. «При оформлении сотрудниками ГИБДД документов, [водителю] стало плохо, он был госпитализирован и физически не мог пройти освидетельствование. На видеофиксации усматривается, что он согласен его пройти после того, как ему будет оказана неотложная помощь, при этом сотрудники уже составили протокол об административном правонарушении, не дожидаясь окончания оказания медицинской помощи гражданину», — говорится на сайте нижневартовского суда. Апелляционный суд учел недосказанность в изначальном деле, а также выяснилось, что к административной ответственности мужчину привлекли с нарушениями. «В имеющихся протоколах о направлении на медицинское освидетельствование об административном правонарушении имеются исправления времени», — добавляют в суде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Нижневартовска в апелляционном суде добился возвращения водительских прав. До этого мужчину лишили их на полтора года и выписали штраф в 30 тысяч, признав виновным за отказ провериться на алкоголь. «При оформлении сотрудниками ГИБДД документов, [водителю] стало плохо, он был госпитализирован и физически не мог пройти освидетельствование. На видеофиксации усматривается, что он согласен его пройти после того, как ему будет оказана неотложная помощь, при этом сотрудники уже составили протокол об административном правонарушении, не дожидаясь окончания оказания медицинской помощи гражданину», — говорится на сайте нижневартовского суда. Апелляционный суд учел недосказанность в изначальном деле, а также выяснилось, что к административной ответственности мужчину привлекли с нарушениями. «В имеющихся протоколах о направлении на медицинское освидетельствование об административном правонарушении имеются исправления времени», — добавляют в суде.