Абрамченко предупредила о более сложном пожароопасном сезоне, чем в 2023 году

Пожароопасный сезон 2024 года будет сложнее, чем предыдущий. Некоторые регионы России пока не готовы к этому сезону. Об этом рассказала замглавы российского правительства Виктории Абрамченко.
«Пожароопасный сезон 2024 года ожидается более сложным, чем предыдущий в связи с погодной ситуацией», — передает слова Абрамченко ТАСС. Она подчеркнула необходимость принять меры по борьбе и профилактике ландшафтных природных пожаров. В МЧС и Рослесхозе сообщили о недостаточной подготовке к новому сезону Удмуртии, Курганской, Калининградской, Еврейской, Омской областей и Республики Алтай.
Также требуют внимания регионы с высокогорьем, такие как Красноярский край, Якутия, Свердловская и Тюменская области. В этом году на охрану лесов от пожаров и закупку лесопожарной техники было выделено более 17,6 миллиардов рублей из федерального бюджета, заключила Абрамченко.
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