Абрамченко предупредила о более сложном пожароопасном сезоне, чем в 2023 году

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Шесть российских регионов не готовы к сезону пожаров, заявила Виктория Абрамченко Фото:

Пожароопасный сезон 2024 года будет сложнее, чем предыдущий. Некоторые регионы России пока не готовы к этому сезону. Об этом рассказала замглавы российского правительства Виктории Абрамченко.

«Пожароопасный сезон 2024 года ожидается более сложным, чем предыдущий в связи с погодной ситуацией», — передает слова Абрамченко ТАСС. Она подчеркнула необходимость принять меры по борьбе и профилактике ландшафтных природных пожаров. В МЧС и Рослесхозе сообщили о недостаточной подготовке к новому сезону Удмуртии, Курганской, Калининградской, Еврейской, Омской областей и Республики Алтай.

Также требуют внимания регионы с высокогорьем, такие как Красноярский край, Якутия, Свердловская и Тюменская области. В этом году на охрану лесов от пожаров и закупку лесопожарной техники было выделено более 17,6 миллиардов рублей из федерального бюджета, заключила Абрамченко.

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Пожароопасный сезон 2024 года будет сложнее, чем предыдущий. Некоторые регионы России пока не готовы к этому сезону. Об этом рассказала замглавы российского правительства Виктории Абрамченко. «Пожароопасный сезон 2024 года ожидается более сложным, чем предыдущий в связи с погодной ситуацией», — передает слова Абрамченко ТАСС. Она подчеркнула необходимость принять меры по борьбе и профилактике ландшафтных природных пожаров. В МЧС и Рослесхозе сообщили о недостаточной подготовке к новому сезону Удмуртии, Курганской, Калининградской, Еврейской, Омской областей и Республики Алтай. Также требуют внимания регионы с высокогорьем, такие как Красноярский край, Якутия, Свердловская и Тюменская области. В этом году на охрану лесов от пожаров и закупку лесопожарной техники было выделено более 17,6 миллиардов рублей из федерального бюджета, заключила Абрамченко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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