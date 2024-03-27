27 марта 2024

В Перми откроется гастромаркет с мидиями и другими морепродуктами

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан Mussels Craft. Екатеринбург, мидии, морепродукты
Мидии можно будет купить в Перми уже в мае Фото:

В Перми планируется открытие нового гастромаркета. В продаже будут свежие мидии и другие морепродукты. Об этом URA.RU рассказали в PR-агентстве «Март».

«Открытие нового гастромаркета состоится в мае. В продаже будут представлены морепродукты: от свежей рыбы и мидий до готовых блюд итальянской и азиатской кухонь», — рассказали в агентстве.

Отмечается, что новое заведение будет работать в центре Перми. В планах владельцев проводить мастер-классы и творческие вечера для горожан.

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В Перми планируется открытие нового гастромаркета. В продаже будут свежие мидии и другие морепродукты. Об этом URA.RU рассказали в PR-агентстве «Март». «Открытие нового гастромаркета состоится в мае. В продаже будут представлены морепродукты: от свежей рыбы и мидий до готовых блюд итальянской и азиатской кухонь», — рассказали в агентстве. Отмечается, что новое заведение будет работать в центре Перми. В планах владельцев проводить мастер-классы и творческие вечера для горожан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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