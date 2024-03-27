В Перми откроется гастромаркет с мидиями и другими морепродуктами

Мидии можно будет купить в Перми уже в мае
В Перми планируется открытие нового гастромаркета. В продаже будут свежие мидии и другие морепродукты. Об этом URA.RU рассказали в PR-агентстве «Март».
«Открытие нового гастромаркета состоится в мае. В продаже будут представлены морепродукты: от свежей рыбы и мидий до готовых блюд итальянской и азиатской кухонь», — рассказали в агентстве.
Отмечается, что новое заведение будет работать в центре Перми. В планах владельцев проводить мастер-классы и творческие вечера для горожан.
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