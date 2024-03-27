27 марта 2024

В Пермь едет Санкт-Петербургский театр балета Бориса Эйфмана

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Гастрольный спектакль "Евгений Онегин" от театр балета Бориса Эйфмана. Екатеринбург, евгений онегин, балет, балет эйфмана, андреева любовь
Гастрольный спектакль «Евгений Онегин» от театра балета Бориса Эйфмана Фото:

В Перми с гастролями выступит Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана. На сцене Театра-Театра представит свои постановки «Эффекта Пигмалиона» (12+) и «Евгений Онегин» (12+). Они, как рассказали в минкультуры Пермского края, отличаются от классических.

«В балете „Евгений Онегин“ пушкинские герои превращены в знаковых персонажей нашего времени, прошедших сквозь тревожную эпоху перемен, живущих на сломе веков. Неожиданное сочетание произведений Петра Чайковского и рок-музыки композитора Александра Ситковецкого позволяет зрителям сильнее проникнуться замыслом хореографа», — говорится на сайте минкульта.

Что касается «Эффекта Пигмалиона», то здесь Эйфман рассказывает историю не скульптора, а исполнителю бальных танцев, «который решает „изваять“ из нескладной представительницы городских низов виртуозную артистку». Гастроли театра Эйфмана пройдут в Перми в апреле.

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В Перми с гастролями выступит Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана. На сцене Театра-Театра представит свои постановки «Эффекта Пигмалиона» (12+) и «Евгений Онегин» (12+). Они, как рассказали в минкультуры Пермского края, отличаются от классических. «В балете „Евгений Онегин“ пушкинские герои превращены в знаковых персонажей нашего времени, прошедших сквозь тревожную эпоху перемен, живущих на сломе веков. Неожиданное сочетание произведений Петра Чайковского и рок-музыки композитора Александра Ситковецкого позволяет зрителям сильнее проникнуться замыслом хореографа», — говорится на сайте минкульта. Что касается «Эффекта Пигмалиона», то здесь Эйфман рассказывает историю не скульптора, а исполнителю бальных танцев, «который решает „изваять“ из нескладной представительницы городских низов виртуозную артистку». Гастроли театра Эйфмана пройдут в Перми в апреле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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