В Пермь едет Санкт-Петербургский театр балета Бориса Эйфмана

В Перми с гастролями выступит Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана. На сцене Театра-Театра представит свои постановки «Эффекта Пигмалиона» (12+) и «Евгений Онегин» (12+). Они, как рассказали в минкультуры Пермского края, отличаются от классических.
«В балете „Евгений Онегин“ пушкинские герои превращены в знаковых персонажей нашего времени, прошедших сквозь тревожную эпоху перемен, живущих на сломе веков. Неожиданное сочетание произведений Петра Чайковского и рок-музыки композитора Александра Ситковецкого позволяет зрителям сильнее проникнуться замыслом хореографа», — говорится на сайте минкульта.
Что касается «Эффекта Пигмалиона», то здесь Эйфман рассказывает историю не скульптора, а исполнителю бальных танцев, «который решает „изваять“ из нескладной представительницы городских низов виртуозную артистку». Гастроли театра Эйфмана пройдут в Перми в апреле.
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