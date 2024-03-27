В Кургане на реке Черная утонул рыбак. Фото

28 марта 2024 в 11:51 Размер текста - 17 +

В Кургане утонул рыбак Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганец провалился под лед на речке Черная в 11-м микрорайоне. Его пытался спасти сидевший рядом рыбак. Мужчину спасти не удалось. Об этом сообщается в группе «Спасатели Кургана» в социальной сети «ВКонтакте». «Трагический случай произошел сегодня утром в Кургане в районе 11 мкр-на на реке Черная. Мужчина рыбачил на речке, непрочный лед не выдержал его вес и он провалился под лед. Второй рыбак, сидевший на берегу, бросился его спасать и тоже провалился под лед. Пока „спаситель“ выбирался из полыньи, мужчина уже утонул», — указано в посте группы. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу управления Следственного комитета по Курганской области. Журналисту ответили, что информацию сообщат позже. Курганский рыбак утонул, провалившись под лед Группа «Спасатели Кургана» в соцсети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганец провалился под лед на речке Черная в 11-м микрорайоне. Его пытался спасти сидевший рядом рыбак. Мужчину спасти не удалось. Об этом сообщается в группе «Спасатели Кургана» в социальной сети «ВКонтакте». «Трагический случай произошел сегодня утром в Кургане в районе 11 мкр-на на реке Черная. Мужчина рыбачил на речке, непрочный лед не выдержал его вес и он провалился под лед. Второй рыбак, сидевший на берегу, бросился его спасать и тоже провалился под лед. Пока „спаситель“ выбирался из полыньи, мужчина уже утонул», — указано в посте группы. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу управления Следственного комитета по Курганской области. Журналисту ответили, что информацию сообщат позже.