27 марта 2024

В Кургане на реке Черная утонул рыбак. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, тонкий лед, цпкио, наледь, битевка
В Кургане утонул рыбак Фото:

Курганец провалился под лед на речке Черная в 11-м микрорайоне. Его пытался спасти сидевший рядом рыбак. Мужчину спасти не удалось. Об этом сообщается в группе «Спасатели Кургана» в социальной сети «ВКонтакте».

«Трагический случай произошел сегодня утром в Кургане в районе 11 мкр-на на реке Черная. Мужчина рыбачил на речке, непрочный лед не выдержал его вес и он провалился под лед. Второй рыбак, сидевший на берегу, бросился его спасать и тоже провалился под лед. Пока „спаситель“ выбирался из полыньи, мужчина уже утонул», — указано в посте группы.

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу управления Следственного комитета по Курганской области. Журналисту ответили, что информацию сообщат позже.

Курганский рыбак утонул, провалившись под лед
Курганский рыбак утонул, провалившись под лед

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Курганец провалился под лед на речке Черная в 11-м микрорайоне. Его пытался спасти сидевший рядом рыбак. Мужчину спасти не удалось. Об этом сообщается в группе «Спасатели Кургана» в социальной сети «ВКонтакте». «Трагический случай произошел сегодня утром в Кургане в районе 11 мкр-на на реке Черная. Мужчина рыбачил на речке, непрочный лед не выдержал его вес и он провалился под лед. Второй рыбак, сидевший на берегу, бросился его спасать и тоже провалился под лед. Пока „спаситель“ выбирался из полыньи, мужчина уже утонул», — указано в посте группы. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу управления Следственного комитета по Курганской области. Журналисту ответили, что информацию сообщат позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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