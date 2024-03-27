Курганец провалился под лед на речке Черная в 11-м микрорайоне. Его пытался спасти сидевший рядом рыбак. Мужчину спасти не удалось. Об этом сообщается в группе «Спасатели Кургана» в социальной сети «ВКонтакте».
«Трагический случай произошел сегодня утром в Кургане в районе 11 мкр-на на реке Черная. Мужчина рыбачил на речке, непрочный лед не выдержал его вес и он провалился под лед. Второй рыбак, сидевший на берегу, бросился его спасать и тоже провалился под лед. Пока „спаситель“ выбирался из полыньи, мужчина уже утонул», — указано в посте группы.
Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу управления Следственного комитета по Курганской области. Журналисту ответили, что информацию сообщат позже.
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